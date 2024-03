A tarde desse domingo (17) foi de história sendo feita no Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Bill, e avançou à decisão do Campeonato Carioca.

A partida foi marcada por dominância tática e técnica do time da Baixada Fluminense. O avanço à final é histórico por representar a primeira vez que um time que não é um dos '4 grandes' (Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo) avança à final desde 2006. Na ocasião, Madureira fez a final com o Botafogo, sendo derrotado.

Segundo jogo que reflete o primeiro

A segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca foi similar à primeira no aspecto de dominância para o time da Baixada Fluminense. O Nova Iguaçu teve controle pleno das ações de jogo durante a maior parte dos dois duelos.

Em virtude do calor, a partida de hoje teve inusitadas 3 pausas para hidratação dos jogadores, duas na primeira etapa e uma na segunda etapa. Isso naturalmente já cadenciaria o ritmo da partida, mas aliado a isso, a postura comedida de Yuri Elino Ferreira em advertir os jogadores com cartão contribuiu para um jogo mais pausado.

O jogo pausado deixou o Nova Iguaçu mais confortável no jogo, o que facilitou para que conseguissem, assim como na primeira partida, dominar e, hoje, vencer o Vasco.

O gol decisivo

O gol que sacramentou a vitória do Nova Iguaçu foi marcado por Bill, que em boa jogada de Yago, acabou ficando em boa posição para receber passe açucarado de Carlinhos e chutar por através de Léo Jardim e a trave esquerda.

O gol veio aos 25 minutos do segundo tempo, num momento em que o Vasco já não estava sólido na partida.

Recado negativo

O recado passado ao torcedor é negativo, pois o Nova Iguaçu, em 3 oportunidades na temporada, se saiu invicto contra o Vasco. Foram duas derrotas (contando a de hoje) e um empate.

Nos 3 confrontos, o Vasco se mostrou um time frágil e perecível às ações ofensivas e defensivas do adversário.

Desafio na decisão

O Nova Iguaçu enfrentará o Flamengo pela decisão do Campeonato Carioca. O time terá uma responsabilidade muito grande ao disputar a decisão, pois será a primeira vez em 18 anos que um time de fora do eixo dos '4 grandes' disputará a final.

O Nova enfrentará um Flamengo em grande momento, que está invicto na temporada, tendo sofrido apenas 1 gol em 15 jogos. Será um desafio enorme.

As finais estão marcadas para 31 de março e 7 de abril. As duas partidas serão disputadas no Maracanã.

Próximos compromissos

O Vasco volta a campo pela terceira fase da Copa do Brasil, cuja partida de ida está marcada para 1 de abril. O seu adversário ainda será definido por sorteio.

Já o Nova Iguaçu volta a entrar em campo justamente na grande decisão do estadual, no próximo dia 31.