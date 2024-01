Sport e Retrô se enfrentam pela segunda rodada do Pernambucano nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira (17) o Sport recebe o Retrô na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, a bola rola às 19h. Vale lembrar, que na estreia ambas equipes saíram vitoriosas, o Leão derrotou o Petrolina, por 1 0, enquanto a Fênix aplicou uma goleada no Porto, de 4 a 0.

• Como chega o Sport?

O Leão tem um ano recheado de emoções pela frente, com disputa de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B e Estadual. Sobre o comando do argentino, Marino Soso, a equipe tem se mostrado mais confiante e competitiva. Com a vitória sobre o Petrolina, o Sport se junta ao Santa Cruz, Náutico, Central e Retrô na disputa pela liderança do pernambucano.

• Como chega o Retrô?

A Fênix vem de algumas instabilidades nesse começo de ano, mesmo vencendo a equipe do Porto por 4 a 0 pelo Estadual, não conseguiu um bom rendimento na pré-copa do Nordeste, onde após passar da primeira fase nos pênaltis para a equipe do Confiança, perdeu na segunda fase para a Juazeirense levando uma goleada, de 4 a 0. O Retrô encara o Sport precisando mudar seu cenário, precisando deixar a Copa do Nordeste no passado, e partir em busca do seu inédito título Estadual.

• Prováveis escalações

Sport teve reforços regularizados, o meia Pedro Vilhena, o atacante Gustavo Coutinho, e o volante Felipe, estão à disposição do técnico. A escalação do leão pode sofrer alterações, dependendo do esquema adotado pelo técnico que varia entre 4-3-3 e 3-5-2.

Ficha do Sport: Caíque França; Renzo, Rafael Thyere e Alisson Cassiano; Lucas Ramón, Fabinho, Ítalo, Alan Ruiz e Felipinho; Romarinho e Zé Roberto.

Enquanto isso, a Fênix não teve alterações na escalação até então, três jogos firmados pela equipe, e tivemos os mesmos nomes.

Ficha do Retrô: Paulo Ricardo; Jean Raphael, Dakler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Radley e Richard Franco; Luisinho, Giva e Fernandinho.

• Histórico entre as equipes

Sport e Retrô já se enfrentaram seis vezes pelo Pernambucano, garantindo 4 vitorias para o Leão, 1 empate e 1 vitória para a Fênix de Camaragibe.