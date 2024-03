Na tarde deste sábado (2), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2, na Neo Química Arena. Com gols de Maycon, Yuri Alberto e Pedro Raul. Já pelo lado visitante, Bruno Michel e Lohan marcaram os gols.

Após o término do jogo, António Oliveira e Augusto Melo falaram um pouco com a imprensa, confira abaixo:

Situação de Rojas

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou sobre o atleta Matías Rojas que notificou o clube na última quarta-feira de que deseja a rescisão de contrato por causa de uma dívida.

“A questão estava resolvida. É que, realmente, ele não estava mais contente. Ele não quer ficar mais, me explicou que queria ficar com a família. É assunto encerrado”.

“O mais pesado (da dívida) é (de direitos de) imagem, porque nunca foi pago. Acumulou muito. O salário dele, CLT, está em dia. É uma situação complicada. É daí (R$ 8 milhões) para mais. Falei com ele, falei com o empresário, eu mesmo tomei a frente e vamos resolver”.

Visão do treinador

“A equipe finalizou mais vezes no segundo tempo do que no primeiro: foram 12 vezes e cinco chegaram à meta, então temos de fazer uma análise honesta, o Corinthians não deixou de jogar. Foi uma equipe muito equilibrada do início ao fim e o adversário também joga, eles empataram com o atual campeão brasileiro (Palmeiras), nós não jogamos contra um adversário qualquer, não jogamos sozinhos”.

“Não esperávamos o empate, mas acho que o gol do Pedro acaba por colocar justiça no resultado. O Corinthians foi melhor nos 90 minutos, foi um jogo equilibrado. Evidente que temos que melhorar, mas para uma equipe que precisa crescer, prefiro ganhar sempre assim. Estou satisfeito com meus jogadores, a vitória é deles e da torcida que nos apoiou do começo ao fim”.

Lutando pela classificação

“Sempre disse que as contas faríamos no fim. Desde que assumi, já estamos contra o tempo e nunca dependemos de nós mesmos, e mais uma vez eu digo que o importante é fazermos nossa parte, e fizemos. Apesar de ter sido sofrido, não tira o brilho da vitória do grupo que nunca desistiu. Os jogadores estão de parabéns“.

Garro e Coronado

“Os talentosos sempre terão espaço nas minhas equipes. A equipe joga também sem a bola. Evidente que tiveram pouco tempo juntos, mas o Rodrigo está sendo estimulado e solicitado nos últimos jogos. É um nome que não está tão habituado a sequência de jogos, então é normal que comece a tomar algumas decisões erradas. Temos que buscar dentro do clube, da equipe. O Igor ocupou espaços. São dois jogadores talentosos, que se associam bem, percebem o jogo da mesma forma. São dois grandes jogadores e, portanto, têm possibilidades de jogarem juntos”.

Próximo compromisso

O Corinthians segue na última colocação do grupo C, com 13 pontos e encara o Água Santa fora de casa, no domingo (10), às 16h.