Na noite desta quinta-feira (22) o Corinthians enfrentou fora de casa o Cianorte, no Estádio Regional Willie Davids. A equipe Alvinegra venceu pelo placar de 3 a 0, com gol contra de Raphael, e dois de Romero, garantiram a vitória para o Time do Povo.

Situação

O Cianorte tem 10 jogos no Campeonato Paranaense, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, a equipe soma 14 pontos e está garantido nas quartas de final de seu estadual. Pois, o Leão do Vale ficou no empate por 2 a 2 contra o Maringá. O mesmo placar, deu um ponto para a equipe Alvinegra, que empatou por 2 a 2 contra o Palmeiras, na Arena Barueri.

Gol Relâmpago

No início do jogo, aos 2 minutos do primeiro tempo, a bola chega para Wesley, que dribla o marcador da equipe do Cianorte, chuta para o gol, e Raphael empurra para a linha de fundo. Primeiro gol do Time do Povo.

No segundo gol da equipe Alvinegra, a marcação alta surgiu com efeito aos 31 minutos. Em uma saída errada da zaga do Cianorte, Rodrigo Garro encontrou o Romero dentro da área e o paraguaio finalizou no canto do goleiro.

Na sequência, Gustavo Henrique balançou as redes depois de uma falha de Vinícius Almeida, mas o bandeirinha viu impedimento do zagueiro e anulou o que seria o terceiro gol do Corinthians.

Aos 14 do segundo tempo, Romero recebeu de Garro, cortou a marcação e chutou para Vinícius Almeida espalmar. Três minutos depois, saiu o terceiro gol do Corinthians. Pedro Henrique cruzou, Wesley ajeitou para o paraguaio completar de cabeça.

Bilheteria

O público total no estádio do Cianorte foi de 11.954 pessoas, e a renda foi um total de R$2.041.410,00.

Agenda

Os próximos jogos, serão, do Corinthians, contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, às 20h, e o Cianorte enfrenta o Andraus, pelo Campeonato Paranaense.