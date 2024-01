Na estreia de Osorio, Athletico bate Andraus pelo Campeonato Paranaense

Em jogo morno e na estreia do técnico Juan Carlos Osorio, o Athletico estreou com vitória no Campeonato Paranaense. O Furacão venceu o Andraus por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (17), pela primeira rodada do torneio, com gols de Alex Santana e de Pablo, de pênalti. A partida marcou o "duelo das faixas", entre o atual campeão paranaense da elite do Estadual, contra o vencedor da Segunda Divisão.

Primeiro tempo disputado na Vila Capanema

Apesar da diferença técnica entre as duas equipes, o jogo foi bastante disputado e contou com boas chances para ambos os times. O Athletico, por sua vez, foi mais feliz e abriu o placar aos 18 minutos. Na jogada pelo meio, Fernandinho acionou Canobbio aberto pela esquerda. O atacante fez o cruzamento para a área e Alex Santana finalizou de primeira para estufar as redes.

Mesmo com a pressão do Athletico, o goleiro Bento trabalhou para evitar o gol do Andraus. Da mesma forma, Denílson precisou fazer boas defesas e ainda contou com a ajuda do travessão para evitar mais gols do Furacão.

Jogo morno no segundo tempo

Na frente do placar, o Athletico compactou a sua defesa e não sofreu contra o Andraus na etapa final. O Furacão, por sua vez, deixou o jogo esfriar e não criou também chances. No entanto, aos 37 minutos, Cuello apareceu para finalizar na área, a bola explodiu em Hebert, do Andraus e voltou para o meio-campista. O jogador dominou e foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti e Pablo converteu para sacramentar o placar.

Próximo jogo

O Athletico enfrenta o Azuriz, no próximo domingo (21), às 16h, no Estádio Os Pioneiros, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. No sábado (20), o Andraus visita o Maringá, às 16h, no Estádio Willie Davids.