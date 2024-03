Luiz Felipe Scolari não é mais treinador do Atlético-MG. A saída foi oficializada nesta quarta-feira (20) por meio das redes sociais, após reunião da diretoria atleticana com o agora ex-técnico da equipe. O clube busca um novo técnico para assumir o time na sequência da temporada.

Felipão foi anunciado pelo alvinegro no dia 16 de junho de 2023, após a saída conturbada de Eduardo Coudet do comando do time. O pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 fez sua estreia diante do Fluminense, no empate por 1 a 1.

O começo foi conturbado à frente do alvinegro, com uma sequência de nove jogos sem vencer e a eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Palmeiras. Após o jejum de vitórias, o Galo se recuperou e chegou a entrar na briga pelo título brasileiro.

Com o terceiro lugar ao fim da competição, o Atlético-MG garantiu a vaga direta para a maior competição da América do Sul, e a confiança da diretoria para o ano de 2024.

Começo irregular e atritos com a torcida

Na atual temporada, Felipão não conseguiu repetir as boas atuações das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, e a cobrança dos torcedores aumentaram após a derrota para o Cruzeiro em casa.

Mesmo com a classificação para as semifinais do estadual em primeiro lugar do Grupo B, o desempenho do time dentro de campo foi abaixo do esperado, o que começou a incomodar a torcida atleticana.

A relação de Felipão com os atleticanos piorou após a circulação de um vídeo nas redes sociais, em que o treinador aparece discutindo com um torcedor que pedia mais oportunidades ao atacante Alisson.

Scolari chegou a responder sobre o desentendimento em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o América-MG, ainda na primeira fase do estadual, dizendo que fora de campo, não aceitava as críticas.

O fim da era Felipão

A passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Atlético-MG se encerra sem nenhum título conquistado. Ao todo, foram 41 jogos disputados, com 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 54,5%.

A última partida à frente do Galo foi no jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro, quando perdeu para o América por 2 a 1. Apesar do revés, o alvinegro garantiu a vaga para a final por ter vencido na ida por 2 a 0.

Um dia antes de ser demitido, o treinador chegou a dar uma entrevista para o portal O Tempo Sports, em que desmentiu a informação divulgada nas redes sociais de que teria pedido para sair do clube.

Possíveis nomes e próximos compromissos

Os diretores do clube mineiro buscam fechar com um novo técnico antes das finais do Campeonato Mineiro e a estreia da Libertadores, no dia quatro de abril, contra o Caracas-VEN.

Entre os nomes especulados, o de Gabriel Milito, ex-treinador do Argentinos Juniors-ARG é considerado como “plano A” do clube. Porém, de acordo com o Diario Olé, em matéria publicada na segunda-feira (18), o argentino está em negociações avançadas com a Universidad Catolica-CHI.

Por outro lado, o portal chileno RedGol informou que as negociações entre o técnico e o clube se complicaram nas últimas horas e, com isso, Milito estaria longe de fechar contrato.

O Atlético-MG volta a campo no dia 30 de março, para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, às 16h30, na Arena MRV. Enquanto o novo treinador não é anunciado, Lucas Gonçalves comanda as atividades na Cidade do Galo.

Confira a nota divulgada pelo Atlético-MG

Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Galo. De forma consensual, Clube e treinador acertaram o fim do vínculo, na manhã desta quarta-feira (20).

O auxiliar-técnico Lucas Gonçalves, membro da comissão técnica permanente do Galo (da qual também fazem parte o auxiliar-técnico Éder Aleixo, o coordenador técnico e de transição Réver, e o coordenador de preparação física Cristiano Nunes), assume o comando da equipe de forma interina.

O próximo compromisso do Galo será a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, diante do Cruzeiro, na Arena MRV, no dia 30 de março.

No próximo fim de semana, o Atlético não entra em campo devido à paralisação de jogos nas Datas-Fifa. Os jogadores irão se reapresentar para os treinos nesta quarta (20), às 16h.

Contratado em junho de 2023, Felipão comandou o Atlético em 41 jogos, com 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, tendo somado 54% de aproveitamento dos pontos.

O Galo agradece a Felipão e seu auxiliar Carlos Pracidelli pelos serviços prestados e deseja-lhes sucesso no seguimento de suas carreiras.