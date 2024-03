O Atlético-MG enfrentou o Ipatinga neste sábado (2) às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo saiu vitorioso da partida com o placar final de 3 a 0 e está jogará a semi-final da competição contra o rival América-MG.

Com a derrota, o Ipatinga foi rebaixado.

Galo se impõe

Aos 13 minutos, o Atlético-MG abriu o placar com Rubens, que marcou o gol de cabeça após uma falta cobrada por Igor Gomes. Aos 18, Hebert e Magrão construíram jogada, colocaram a bola para Luís Felipe, mas a ofensiva do Ipatinga resultou em escanteio.

Aos 22 minutos, Cadu, atleta da base do Atlético, teve uma boa oportunidade com uma finalização forte para o gol. Apenas 4 minutos depois, Cadu marcou o segundo gol para o Galo após um cruzamento preciso de Alisson.

Aos 29, Rubens foi penalizado com cartão amarelo por simulação e aos 33, Alisson também recebeu o cartão após fazer uma falta em Paranhos, do Ipatinga. Marquinhos Bento, do Tigre, é advertido com o amarelo também.

Aos 36 minutos, Igor Gomes cobrou uma falta perigosa direto para o gol, mas o goleiro do Ipatinga conseguiu espalmar. No fim da primeira etapa, aos 45 minutos, Igor Gomes teve uma chance de ampliar o placar, mas sua finalização saiu pela linha de fundo.

Logo aos 4 minutos, Gerson Magrão, do Ipatinga, recebeu cartão amarelo por uma falta em Pedrinho. Aos 14 minutos, Raphael, do Tigre, marcou um gol, mas foi anulado por impedimento. Pouco depois, aos 17 minutos, Battaglia ampliou a vantagem do Atlético-MG, marcando o terceiro gol com uma jogada de Cadu.