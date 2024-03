Em preparação para a Série A2 do Campeonato Gaúcho,, a diretoria do Passo Fundo tem montado o elenco que vai buscar o acesso. Recentemente, o clube anunciou uma dupla de jogadores que estava no futebol uruguaio: o goleiro Mateus Eduardo e o atacante Lucas Pazos.

Baiano de Camaçari, Mateus Eduardo, de 23 anos, acumula passagens por diferentes clubes do Brasil. Ele atuou em Figueirense, São José-RS, Joinville e Ceará, onde conquistou o Brasileirão de Aspirantes. No Uruguai entre 2022 e 2023, o arqueiro passou por Huracán e Paso de La Arena.

“Feliz e motivado com esse novo desafio. Temos trabalhado bastante nos últimos dias, as expectativas para o campeonato são as melhores possíveis. Chego focado em ajudar o Passo Fundo a buscar os seus objetivos”, disse o goleiro.

Aos 25 anos, o uruguaio Lucas Pazos viverá a sua primeira experiência internacional. Em seu país, o atacante passou por Rentistas, Paysandú, Miramar Misiones e Lito — onde foi campeão da Divisional D, a quarta divisão do Uruguai.

“Estou muito animado com essa oportunidade no futebol brasileiro. Agradeço ao Passo Fundo pela confiança em meu trabalho. Espero corresponder dentro de campo e vou me dedicar muito para isso”, destacou o atleta.

As chegadas de Mateus Eduardo e Lucas Pazos ao Passo Fundo, foram intermediadas pela Perfill Soccer, empresa brasileira sediada em São José (SC). Atuando no futebol uruguaio há mais de três anos, a Perfill é parceira do Centro Atlético Lito, e tem ou já teve atletas em clubes como Defensor, Liverpool de Montevidéu, Fénix, Paso de la Arena, Rampla Juniors, Sud América e Miramar Misiones.