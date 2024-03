Na tarde desta terça-feira (26) a seleção brasileira enfrentou a Espanha por mais um amistoso na data FIFA de março de 2024. Partida essa, realizada no Santiago Bernabeu, casa do Real Madrid, no país espanhol. A vitória não veio para a canarinho, mas um empate com gosto de vitória, já que o gol decisivo foi marcado no último lance do jogo.

Domínio espanhol e renascimento brasileiro

Na primeira etapa o time brasileiro começou mal, errando muito nas saídas de bola, graças a pressão espanhola no campo defensivo do Brasil. Logo aos 10 minutos a pressão foi recompensada com um pênalti feito por João Gomes em Yamal. Na batida, Rodri converteu, tirando o goleiro Bento da foto.

A primeira jogada de perigo do Brasil veio só aos 16 minutos, após uma bela jogada de Rodrygo pela esquerda, Vinicius Junior recebeu a bola, mas chutou fraco e fácil para a defesa do goleiro.

Nos primeiros 20 minutos a posse de bola da partida estava totalmente desequilibrada, 63% para a seleção espanhol e apenas 37% para o Brasil. Ainda a canarinho estava pecando na saída de bola, e o volume de jogo espanhol não diminuiu, tanto que aos 35 minutos a Espanha foi recompensada com o segundo gol da partida, marcado por Dani Olmo, marcando um golaço com direito a uma bela caneta no Beraldo.

Aos 38 minutos o domínio espanhol era claro, com 7 finalizações contra apenas uma do Brasil. Porém, a canarinho não se deixou abalar e aos 39, em sua segunda finalização achou um gol de cobertura do Rayo da vila, Rodrygo diminuiu e fez o Brasil renascer na partida

Mais três gols e muita emoção na partida

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, um belo lançamento acha Vini, que acaba demorando pra chutar e acerta a marcação, no rebote Paquetá tem a chance do empate, mas chuta para fora

Aos 4 mais perigo na área espanhola, desta vez a canarinho foi recompensada com gol. Após escanteio cobrado da esquerda, a bola ficou em um bate e rebate na área e Endrick, que entrou no intervalo, acertou um belo chute, igualando, assim, o placar em 2 a 2 no começo do segundo tempo.

Logo depois do gol, o Brasil foi pra cima e teve uma chance de virar o jogo dois minutos depois do empate. Rodrygo recebeu uma virada de campo e entrou livre no campo adversário, deu uma caneta no único marcador e chutou em cima do goleiro, para desespero do torcedor brasileiro.

O jogo ficou mais parado, mas a emoção voltou no final da partida, aos 41 mais um pênalti para a Espanha, mais uma vez Rodri foi para a cobrança e guardou, fazendo três a dois para a seleção europeia.

No último lance da partida, Carvajal derruba Galeno dentro da área e o árbitro assinala pênalti para o Brasil. Lucas Paquetá foi para cobrança e acertou o canto esquerdo do goleiro Unai Simon.

Próximos compromissos

A seleção brasileira agora tem mais dois amistosos antes da Copa América. Um contra o México e outro contra a seleção estadunidense