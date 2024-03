Em amistoso disputado no Estádio Stožice nesta terça-feira (26), a seleção de Portugal acabou sendo derotada por 2 a 0 diante da Eslovênia com muitos jogadores alternativos, encerrando a sequência de 11 vitórias seguidas para oo técnico Roberto Martínez.

Portugal utilizou amistoso para testar jogadores

Com o intuito de fazer testes após a goleada por 5 a 2 contra a Suécia, o treinador da seleção portuguesa estva programando fazer testes com uma escalação mesclando alguns titulares (como Cristiano Ronaldo) e majoritariamente reserva.

No entanto, a etapa inicial foi extremamente fraca de ideias e emoção com nenhuma chance real de gol e muita troca de passes no meio-campo. A seleção de Portugal controlou mais a osse de bola, mas não consegruiu criar ofensivamente com os jogadores que estiveram em campo.

Do outro lado, a Eslovênia levou um pouco mais de perigo nas poucas tentativas de gol, mas acabou não criando chances reais. O primeiro tempo ficou marcado por uma invasão de campo por um torcedor que conseguiu tirar selfie com Cristiano Ronaldo antes de ser retirado de campo.

Eslovênia demonstrou eficiência para garantir vitória

Diferentemente da etapa inicial, a Eslovênia chegou mais vezes ao gol e precisou de apenas seis minutos para assustar com Benjamin Sesko exigindo excelente defesa do goleiro Diogo Costa, muito bem posicionado para evitar o ol.

Aos 26', uma excelente triangulção terminou com o volante Cerin concluindo no canto do goleiro adversário. A Espanha tentou responder com João Félix acertando bola na trave, mas na sequência, em contra-ataque fatal, Elsinik tabelou com Stojanovic para deixar Cancelo para trás e chutar no ângulo.

Portugal tentou controlar mais a posse de bola após o primeiro gol sofrido, mas praticamente não conseguiu encontrar espaços diante de uma defesa adversária muito bem montada.

Por iniciar a partida, Pepe conseguiu se tornar o jogador que mais atuou ao lado de Cristiano Ronaldo em toda a carreira com 343 jogos, deixando para trás a marca de 342 partidas de Karim Benzema.