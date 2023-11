Atlético-GO bate Guarani e garante vaga na Série A 2024

Na tarde deste sábado (25), Atlético Goianiense e Guarani se enfrentaram na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O dragão iniciou a rodada na 5ª posição e precisando vencer para continuar na briga pelo acesso à Série A. Já a equipe paulista não tinha mais chances de acesso e iniciou a rodada na 10ª posição.

Com a vitória por 3 a 0 o dragão subiu a 4ª e conseguiu o tão sonhado acesso a elite do futebol nacional. A equipe paulista se manteve na 10ª e disputa a Série B novamente na próxima temporada.

Pressão do Dragão e três expulsões

A primeira etapa foi marcada por uma grande pressão da equipe Goianiense, mas que não foi convertida em gols. Essa pressão foi maior no final da etapa, onde os passes trocados buscavam sempre o atacante Gustavo Coutinho, artilheiro da série B, que teve grandes chances aos 43 e 50 minutos, mas parou na zaga do bugre.

Os primeiros 45 minutos contaram ainda com três expulsões, a primeira de Iago Teles, atacante do bugre, expulso aos 33’ após forte entrada em Matheus Sales. Já as outras duas ocorreram nos acréscimos, onde após discussão entre o zagueiro Alix do dragão e o atacante João Victor do Guarani, ambos acabaram indo ao vestiário mais cedo.

Dever de casa

O Atlético voltou do intervalo mantendo a forte pressão do final do primeiro tempo e abriu o placar logo aos 5 minutos após cobrança de escanteio, Dodô aproveitou o desvio de cabeça do volante Baralhas e foi as redes para abrir o placar em Goiânia. Três minutos depois foi a vez de Dodô ser o garçom, onde após cruzamento do meia o artilheiro Gustavo Coutinho cabeceou forte e marcou o segundo do dragão, chegando à marca de 14 gols na competição.

O dragão continuou buscando o jogo, pressionando o Guarani a todo momento e já nos acréscimos, aos 46’, o atacante Matheus Peixoto recebeu de Bruno Tubarão e finalizou de primeira para ampliar o placar e dar números finais a partida.

Acesso à elite

Com a grande vitória em casa e também a derrota da equipe do Vila Nova, o dragão conquistou a última vaga do g4 e jogará a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano.