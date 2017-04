TJD nega reconsideração do Vasco e torcida do Fluminense ocupará setor Sul do Maracanã

Foto: Nelson Perez / Fluminense

Marcelo Jucá, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de reconsideração do Vasco em relação à semifinal do Campeonato Carioca. Dessa forma, a partida contra o Fluminense está mantida no Maracanã, com o Tricolor como mandante.

O Vasco entrou com recurso contra a liminar que o Fluminense obteve na segunda-feira, que garantia a realização do jogo no Maracanã, com mando tricolor. Para o os dirigentes vascaínos, o estádio é campo neutro, e o mandante teria apenas responsabilidade de logística.

No antigo Maracanã, tradicionalmente o Vasco ficava à direita das cabines de rádio. Entretanto, desde que firmou contrato com a Odebrecht para mandar seus jogos no Maracanã, o Fluminense tem prioridade para posicionar seus torcedores do lado direito.

Leia parte da decisão do TJD:

"A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, não existindo nada a prover quanto à mudança da arena apontada anteriormente, tampouco sobre o cumprimento de um contrato cível que não faz parte dos autos. Ao meu ver a condição de mandante do Fluminense FC é cristalina e isso também foi exposto na decisão anterior, não merecendo nenhum reparo", escreveu Jucá.

Foto: Reprodução Internet