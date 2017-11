Jogo Londrina x América-MG AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro Série B 2017

Google Plus

Boa tarde! Acompanhe conosco, a partir das 17h, a partida ao vivo entre Londrina x América-MG, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida será disputada no Estádio do Café, em Londrina.

Confira nossa pré-jogo: A uma vitória do título brasileiro da Série B, América-MG enfrenta Londrina fora de casa

A partida de hoje pode definir o América-MG como campeão brasileiro da Série B 2017. O Coelho ficou mais perto do título após a vitória diante do Juventude, e o empate do Internacional contra o Oeste-SP. Ambos os jogos ocorreram na última terça-feira.

Notícias do América-MG:



O América fez o último treino antes da partida contra o Londrina no campo da Associação dos Funcionários Municipais de Londrina (AFML). O técnico Enderson Moreira tem o desfalque do zagueiro Messias, que ofreu uma lesão muscular na perna esquerda. Roger, Lima e Renato Justi lutam pela vaga ao lado de Rafael Lima. Os meias Gerson Magrão e Felipe Amorim estão de volta e podem jogar. Os laterais Norberto e Giovanni são dúvidas e terão a condição física avaliada pela comissão técnica.

O técnico Enderson Moreira exaltou a campanha do América-MG, e ressaltou o caminho que deve ser seguido para conquistar o título.



"A nossa conduta nessa reta final tem que ser a mesma. De vivenciar isso, curtir o momento. Por mais que precisamos só de uma vitória, vai ser difícil como foi hoje. É importante que a gente possa continuar nosso trabalho, nossa trajetória da mesma forma. Vivendo um jogo de cada vez. Agora começamos com o pensamento todo para o Londrina", explicou.

O América-MG conquistou o acesso no último sábado, diante do Figueirense. Jogando no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Coelho venceu por 2 a 1, e sacramentou a volta à primeira divisão. Veja como foi: clique aqui.

Notícias do Londrina:



O técnico Cláudio Tencati tem dúvida no meio-campo para escalar o Londrina para a partida contra o América-MG. Germano, volante experiente tem grandes chances de jogar. Porém, seu companheiro, Jardel, segue em recuperação de dores na coxa, ficou de fora da partida contra o Guarani e ainda não treinou esta semana. Dificilmente jogará neste sábado. Rômulo é o favorito para assumir a vaga.

O técnico Cláudio Tencati lamentou concorrer a uma das vagas para a Série A contra o Paraná. Disse ainda que seria importante ter quatro times paranaenses na elite do futebol brasileiro.



"Gostaria de ter uma condição diferente até para que para que o estado do Paraná tivesse quatro equipes na Série A, pois seria uma coisa maravilhosa para nosso futebol. Quanto mais mobilizarmos o futebol paranaense, melhor. Não vejo como concorrência ou inimizade e, até quando estávamos com pouca chance, falei que o Paraná merece. Mas hoje estamos na briga e se o Paraná der mole...Hoje eles estão no G-4, mas se não fizer por onde, nós vamos procurar fazer", ressaltou.

O Londrina luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isto acontecer, precisa vencer os dois próximos jogos, América-MG e Vila Nova-GO, e torcer por um tropeço do Paraná Clube. O Tubarão, como é conhecido, não disputa a primeira divisão brasileira desde 1982.