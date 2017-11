Presidente do América enaltece planejamento durante 2017: "Ainda vamos fazer mais"

Alencar vai passar o bastão para Marcos Salum na próxima temporada (Foto: Divulgação/América-MG)

O América-MG conquistou o título da Série B após duas décadas. A vitória simples sobre o CRB, na Arena Independência, na noite desse sábado (25), coroou o acesso americano com o prêmio mais alto da competição. Presidente do Coelho, Alencar da Silveira Jr, comentou sobre o planejamento alviverde durante o ano para ascender à Série A.

"É um bicampeonato que todos têm o sonho de ganhar, antes o Campeonato Mineiro e agora o Brasileirão com o acesso, mas o América ainda tem muito pela frente e temos muito o que fazer agora. É um trabalho que começou desde o ano passado, mesmo com a falta de dinheiro teve planejamento e acima de tudo garra, com o elenco que temos hoje nós merecíamos ser campeões e ainda vamos fazer mais", disse.

À frente do Coelho, o mandatário possui dois títulos em competições oficiais, além de dois acessos à elite (2015 e 2017). No ano passado, o América ficou com o título do Campeonato Mineiro em cima do rival Atlético-MG. Apesar do desempenho ruim ao longo da temporada passada, a equipe alviverde deu a volta por cima e mostrou bom desempenho neste ano, garantindo o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Alencar vai encerrar seu comando no Coelho nesta temporada. Depois de aprovada uma redução no Conselho de Administração do clube de nove para cinco integrantes, o quinteto foi escolhido. A chapa "América forte" terá Marcos Salum, Anderson Racilan, Fabiano Jardim, Marco Antônio Batista e Dower Araújo, com Salum na presidência. O novo mandatário da equipe teve, inclusive, apoio de Alencar.