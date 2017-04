Atlético encara a URT buscando a 11ª final seguida no Campeonato Mineiro

INCIDENCIAS: Jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, a ser disputado no Estádio Mineirão, às 11h do dia 16 de abril.

As semifinais do Campeonato Mineiro 2017 não apresentam mudanças para os torcedores que acompanharam o campeonato do ano passado. Cruzeiro contra América e Atlético enfrentando a URT, de Patos de Minas, serão os duelos, assim como em 2016.

No ano passado, o Galo chegou à final após empatar com a URT em 2 a 2 no primeiro jogo e vencer a segunda disputa por 2 a 0. Depois dessa ocasião, as duas equipes voltaram a se enfrentar na nona rodada do Campeonato Mineiro deste ano, quando o time da capital venceu a partida por 2 a 0.

Por não possuir a capacidade mínima exigida pela Federação Mineira de Futebol (FMF) em jogos eliminatórios em seu estádio e por não ter conseguido o laudo do corpo de Bombeiros para atuar no estádio do Mamoré, rival da cidade de Patos de Minas, a URT decidiu por mandar o primeiro jogo da semifinal no Mineirão.

No time bicampeão do interior, o único jogador remanescente da campanha de 2016 é o lateral Fábio Alves. A URT deve entrar em campo com a seguinte escalação: Juninho; Dick, Diêgo Borges, Rodolfo, Fábio Alves; Allan Dias, Jô, Carlinhos, Cascata; Thiago Brito e Edmar (Marques).

O provável time do Atlético tem Rafael Moura no lugar de Fred, suspenso pela expulsão no clássico e a volta do zagueiro Erazo, que estava afastado por dores no joelho direito.

A lista de relacionados do técnico Roger Machado para a partida conta com 23 atletas. São eles: Giovanni, Uilson e Cleiton; Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Erazo; Marcos Rocha, Carlos César, Fabio Santos e Leonan; Elias, Adilson, Rafael Carioca e Yago; Otero, Cazares, Marlone, Carlos Eduardo e Thalis; Robinho, Rafael Moura e Flávio.

Maior campeão mineiro, com 43 conquistas no currículo, o Galo busca outro feito ao enfrentar a URT. Desde 2007 o time está em todas as finais do campeonato e busca, em 2017, chegar a 11ª decisão seguida.

