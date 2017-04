Maicosuel volta a ser relacionado após dois meses e reforça o Atlético-MG na Libertadores

Jogador treina com a equipe no Paraguai (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

Maicosuel é a novidade atleticana para enfrentar o Libertad pela Copa Libertadores. O jogador foi relacionado após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita que o afastou dos gramados desde a partida contra o Democrata-GV no dia 25 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro.

O tempo afastado dos campos foi um pouco maior do que o de costume para lesões dessa natureza. Questionado sobre o assunto, Maicosuel não escondeu que a recuperação teve um ritmo mais lento:

“Foi uma boa recuperação. Demorou um pouco porque eu estava corrigindo alguns detalhes que precisavam ser corrigidos. Espero estar bem melhor fisicamente, mais forte e mais preparado, para ajudar o Atlético nessa Libertadores”, disse.

O retorno do meia à lista de relacionados do técnico Roger Machado já reserva desafios. Maicosuel projetou o duelo contra o Libertad no Paraguai: “Libertadores é bem complicado. Vamos enfrentar um time de muita pegada, fora de casa, sabendo que não vai ser fácil, como nunca é na Libertadores. Mas estamos bem preparados, treinamos bem e vamos para lá jogar um jogo de igual para igual”, afirmou o jogador.

O Atlético divide a liderança do grupo 6 da Libertadores com o Godoy Cruz-ARG. Ambas as equipes têm quatro pontos, mas o Galo leva a melhor no saldo de gols. O Libertad tem apenas um ponto e precisa vencer a partida para brigar pela classificação em melhores condições.

Libertad e Atlético se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores em Assunção na quarta-feira (19), às 21h45 (Brasília).