Atacante Capixaba retorna ao Atlético-MG e se coloca à disposição de Roger Machado

Capixaba foi emprestado à Ferroviária em janeiro para a disputa do Campeonato Paulista (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Os primeiros meses do ano foram diferentes para o jovem atacante Capixaba, de 20 anos. Após disputar a Florida Cup pelo Atlético-MG, o jogador acabou cedido por empréstimo à Ferroviária. Na equipe de Araraquara, o jogador disputou o Campeonato Paulista. Na reta final da competição, sofreu um estiramento na coxa direita e teve o retorno à Cidade do Galo antecipado.

Recuperado da lesão e treinando com bola, Capixaba agora pensa em ajudar o Atlético no decorrer da temporada. O próximo passo é se colocar à disposição do técnico Roger Machado. “Voltei a treinar nesta semana, mas todos nós atletas queremos estar nas grandes decisões. Se o professor precisar estarei pronto para ajudar”, disse o atleta, via assessoria de imprensa.

Cria das categorias de base do Galo, Capixaba já atuou pelo time profissional na temporada 2016 (seis partidas) e na edição 2017, onde viajou para os Estados Unidos para jogar a Florida Cup. O atleta afirmou que aproveitou o empréstimo à Ferroviária para ganhar mais experiência e rodagem na carreira.

“O Campeonato Paulista é uma grande competição, que tive a oportunidade de jogar. Apesar do curto tempo, evolui bastante. Creio que volto ainda mais preparado para ajudar o Atlético no que o clube precisar. Agora, é trabalhar bastante para poder estar preparado quando as oportunidades aparecerem”, avaliou.

No time de Araraquara, o atacante disputou nove jogos (oito pelo Campeonato Paulista e um pela Copa do Brasil), marcou um gol e ficou 605 minutos em campo.