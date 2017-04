Atlético-MG desencanta no segundo tempo, bate Libertad e retorna à liderança do Grupo 6

Com dois gols no segundo tempo, o Atlético-MG venceu o Libertad na noite desta quarta-feira (26), por 2 a 0, na Arena Independência, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Após 45 minutos onde o Galo sofreu para oferecer perigo ao time paraguaio, a equipe alvinegra desencantou na segunda etapa e chegou à vitória com gols de Robinho e Cazares.

Com o resultado, o Atlético chega a sete pontos e retorna à liderança do Grupo 6. Porém, o time alvinegro pode voltar à segunda colocação caso o Godoy Cruz vença o Sport Boys, fora de casa, nesta quinta-feira (27). O Libertad, por sua vez, permanece no terceiro posto, com quatro pontos.

Agora, o Galo deixa a Libertadores de lado e começa a focar no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. No domingo (30), às 16h, a equipe de Roger Machado enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão. A agremiação atleticana voltará a jogar pela Libertadores no dia 5 de maio, às 19h30, contra o Sport Boys, na Bolívia.

Já o Libertad visitará o Cerro Porteño, também no domingo, às 18h30, em Assunção, pela 14ª rodada do Campeonato Paraguaio. Pela Libertadores, o próximo adversário do clube paraguaio é o Godoy Cruz. A partida será realizada no dia 4 de maio, às 21h, em Mendoza.

Galo não consegue transformar superioridade em gols

Com Otero e Fred de volta à titularidade, o Atlético exerceu seu papel de mandante da partida e se impôs para cima do Libertad desde o apito inicial do árbitro. A primeira boa chance de gol saiu aos 12 minutos. Otero cobrou falta venenosa, Muñoz defendeu, e Fred mandou o rebote na rede pelo lado de fora.

Depois do minuto 20, a equipe alvinegra diminuiu a pressão, enquanto os paraguaios mantinham sua tática defensiva e tentavam surpreender em contragolpes.

Sofrendo com a sólida marcação do Libertad, os atletas do Atlético buscaram marcar em chutes de fora da área. Rafael Carioca finalizou duas vezes, mas, em ambos os lances, a bola subiu por muito. Elias também tentou estufar as redes em arremate de longa distância, porém, assim como aconteceu com seu companheiro de posição, o chute não acertou a meta do Libertad.

Os visitantes fechavam muito bem os espaços e dificultava as triangulações do time alvinegro. Robinho era o atleta mais ativo do Galo: flutuava no setor intermediário do ataque a fim de buscar brechas na defesa adversária. A última chance antes de os jogadores irem ao intervalo saiu dos pés de Otero. O colombiano colocou muito efeito na bola em uma cobrança de falta, a redonda foi em direção à meta de Muñoz fazendo curvas e explodiu no travessão.

Galo fura retranca e conquista os três pontos

O Atlético voltou com tudo para o segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Otero, Leonardo Silva cabeceou forte, no meio do gol, mas Muñoz espalmou para a linha de fundo. No entanto, como o gol não saía, mesmo com o Galo dominando as ações, o técnico Roger Machado colocou o centroavante Rafael Moura em campo. O camisa 13 entrou aos 16 minutos, no lugar de Otero.

Acuado na defesa durante todo o primeiro tempo, o Libertad se soltou na segunda etapa. Em jogada individual, Medina finalizou de fora da área e botou Victor para trabalhar. Logo em seguida, o próprio Medina recebeu bola escorada na área e pegou firme, de canhota, mas Victor operou um milagre e evitou o gol.

Os comandados de Roger Machado, entretanto, equilibraram a partida e conseguiram destrancar a defesa dos paraguaios. Robinho começou a jogada, passou para Maicosuel, o meia tocou para Fred, que fez o papel de pivô e rolou para Robinho finalizar no canto direito de Muñoz.

Com o gol sofrido, técnico do Libertad, Fernando Jubero, viu-se obrigado a deixar sua equipe mais ofensiva. Por isso, sacou o meio-campista Giménez e mandou a campo o atacante Bareiro. Em cobrança de falta, Salcedo exigiu boa defensa de Victor. A resposta do Galo veio rápida, com Fred, que recebeu de Cazares, cortou o defensor, e chutou à esquerda do gol.

Aproximando o fim do confronto, o Atlético chegou ao segundo gol. Fred encontrou Rafael Moura infiltrando em velocidade na área, o atacante chutou, o goleiro defendeu, e Cazares marcou no rebote. Antes do apito final do árbitro, Victor ainda realizou uma grande defesa em arremate de Cañete.