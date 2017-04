Melhor passador  do Atlético-MG contra o Libertad, Carioca aprova mudança tática

Google Plus

Com a vitória, Atlético assumiu a liderança provisória do Grupo 6 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Questionado pela torcida devido às suas atuações recentes, Rafael Carioca foi o melhor e maior passador (58 acertos) na partida dessa quarta-feira (26), entre Atlético-MG e Libertad, pela quarta rodada da Copa Libertadores.

De volta ao Horto depois de golear o Sport Boys há duas semanas, o Galo venceu os paraguaios por 2 a 0, com gols de Robinho e Cazares. Com o novo esquema tático do técnico Roger Machado, que tem Carioca e Elias frente à zaga, Maicosuel e Otero abertos como ponta, Robinho flutuando e Fred mais à avançado, o camisa 5 aprovou a variação.

"O 4-1-4-1 estava sobrecarregando não só eu, mas também o Elias, que joga mais próximo de mim. O equilíbrio e confiança está voltando. Nesse novo esquema estou com muita liberdade pra jogar, mas principalmente pra marcar e sair com a bola dominada”, afirmou Carioca.

Na terceira colocação e jogando fora de casa contra a melhor equipe do Grupo 6 – nos aspectos econômicos, valor do elenco e ranking - o Libertad veio fechado e se viu dominado pelo alvinegro durante quase toda a partida. Questionado sobre a irritação por parte da torcida, Rafael Carioca rebateu as críticas e pediu calma à massa.

“Sobre o jogo, era ter paciência pra rodar a bola e ser mais dinâmico. As vezes os torcedores cobram porque não têm muita paciência, mas acredito que precisam ter, principalmente jogando no Horto, onde a torcida é nosso 12º jogador", comentou.

Em noite de casa cheia, Cléber Xavier, assistente de Tite na Seleção Brasileira, estava entre os mais de 18 mil torcedores presentes no Independência para observar as principais peças atleticanas. Convocado para vestir a amarelinha em setembro de 2016, Carioca não voltou a ser chamado por Tite. “Meu objetivo é voltar para a Seleção, mas, se o coletivo fizer a diferença, as individualidades vão aparecer”, disse o camisa 5.

No domingo (30), o Atlético entra em campo para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Ao contrário das duas outras oportunidades em 2017, onde o alvinegro saiu derrotado, Rafael entende que agora a equipe tem (mais) equilíbrio. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Galo pode se sagrar campeão com dois empates ou uma vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

"A gente encontrou equilíbrio e não podemos perder. Não podemos abrir mão da nossa característica. Temos a vantagem, que é mínima, mas vamos entrar pra vencer", completou.