Após três meses, volante Gustavo Blanco volta a ser relacionado pelo Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG tem um compromisso importante na noite desta quinta-feira (9). O Galo encara o Atlético-GO, às 20 horas, valendo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do embate é o retorno do volante Gustavo Blanco após três meses de inatividade.

A última partida de Blanco havia sido contra o Corinthians, no dia 2 de agosto, no Mineirão. Na ocasião, o Galo perdeu por 2 a 0. Logo em seguida, o volante sentiu dores no Tendão de Aquiles. Apesar de ter sido inscrito na Copa Libertadores da América para jogar contra o Jorge Wilstermann-BOL, nas oitavas de final, ele não atuou, nem sequer foi relacionado. Após ressonância magnética, o jogador teve ruptura parcial no local.

A evolução foi lenta e Gustavo Blanco ficou no departamento médico durante quase três meses. O volante foi liberado há oito dias e iniciou trabalhos com o técnico Oswaldo de Oliveira. Quando se lesionou, Blanco tinha como treinador Rogério Micale.

Curiosamente, Gustavo Blanco volta a ser relacionado com a camisa do Galo diante do Atlético-GO. A mesma equipe pela qual Blanco fez a estreia. Na ocasião, o volante foi pé quente e ajudou o alvinegro a vencer em Goiânia por 2 a 1.

Os torcedores do Atlético esperavam ansiosamente pelo retorno de Gustavo Blanco, pois ainda havia uma expectativa pelo futebol mostrando nos tempos de América-MG, e que o credenciou a vir para o Galo. Sobre o apoio da torcida, Blanco destacou a importância do carinho dos atleticanos para a sua recuperação.

"Fiquei muito feliz. O carinho da torcida foi muito importante neste processo em que estava parado. Na rua, os torcedores sempre pediam para voltar logo, e isto foi mais um motivador para mim. Agora é correr atrás do tempo perdido e ajudar em campo", declarou.

Gustavo Blanco está emprestado ao Atlético até o final da temporada 2018. O passe de Blanco está fixado, mas os valores são desconhecidos.