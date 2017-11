Atlético-MG encaminha a contratação de Arouca por empréstimo

Arouca está perto de defender as cores do Atlético (Foto: César Greco / Palmeiras)

O Atlético- MG está próximo de anunciar o primeiro reforço para a temporada de 2018. Trata-se do volante Arouca, de 31 anos, que virá de empréstimo junto ao Palmeiras. O jogador já tem tudo acertado com o clube mineiro e chegará a Belo Horizonte para integrar o meio de campo do time comandado por Oswaldo de Oliveira.

O Palmeiras, dono dos direitos econômicos do atleta, vai ceder Arouca por empréstimo até o fim da temporada 2018. A informação foi divulgada por Héverton Guimarães, da Band Minas, e confirmada pelo empresário do jogador, André Cury.

Em entrevista ao portal Superesportes, o agente comentou a situação de Arouca. “Ele estava ficando no banco no Palmeiras, que tem muitos jogadores para a posição. Já está encaminhado e vai ser bom para todos os lados. Trouxe o Pierre para o Atlético. E ele chegou assim também e deu muito certo. Arouca tem grande experiência, jogador campeão de tudo. Vai voltar a jogar em alto nível”, disse André Cury.

Arouca tem contrato com o Palmeiras até 31 de janeiro de 2019. Em 2017, fez apenas uma partida com as cores do time alviverde. O jogador participou de cinco minutos da vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, em 19 de outubro. O volante já trabalhou com Oswaldo de Oliveira, hoje técnico do Galo, quando estava no Santos.