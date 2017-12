Reforço na área! Atlético-MG acerta com atacante Ricardo Oliveira

Foto: Ivan Storti/Santos

Cara nova na Cidade do Galo! O Atlético-MG acertou a contratação do atacante Ricardo Oliveira junto ao Santos, para um vínculo de duas temporadas. O jogador ainda vai passar por exames no clube mineiro antes de assinar o contato com a nova equipe, mas é certo que ele não permanecerá na Vila Belmiro em 2018. A troca de alvinegros, portanto, está definida.

Dono da camisa 9 do Santos até o fim desta temporada, Ricardo marcou 12 gols ao longo de 2017. O atacante sofreu de pneumonia em meados deste ano e teve ainda problemas no tornozelo, mas conseguiu fazer 40 jogos dos 66 da equipe santista, emendando uma boa sequência de julho até o fim da temporada.

Com 37 anos, Ricardo acumula experiências pelo futebol nacional e por equipes estrangeiras. No Brasil, defendeu Portuguesa, Santos e São Paulo, na Espanha passou por Valencia, Real Betis e Zaragoza, e na Itália atuou pelo Milan, passando ainda por Al Jazira e Al Wasl nos Emirados Árabes.

De volta ao Brasil em 2015, Ricardo atuou por três temporadas no Santos em sua segunda passagem pela equipe da Vila Belmiro. Ao todo, foram 140 jogos, com 71 gols anotados. A melhor temporada do atacante em terras nacionais foi justamente em 2015, quanto marcou incríveis 37 tentos em 62 jogos.

Novo camisa 9 do Galo?

Se Ricardo Oliveira era o 9 do Santos, quem defende tal numeração no Galo é o atacante Fred. O jogador tem seu nome fortemente ligado ao Flamengo e poderia desembarcar novamente no Rio de Janeiro, onde fez história com a camisa do Fluminense por quase oito temporadas completas. Apesar dos rumores, nada se concretizou ainda.