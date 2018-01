De volta à posição de origem, Cazares espera melhorar desempenho durante o ano

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O Atlético-MG segue em ritmo de pré-temporada. Na tarde desta segunda-feira (8), os jogadores realizaram testes físicos na academia. Após o treinamento, Juan Cazares falou com a imprensa na Cidade do Galo. O camisa 10, que revezou de posição com Robinho na temporada passada, afirmou que voltou para sua posição de origem e agora já treina mais centralizado.

"Sim, estamos treinando assim e espero continuar pelo meio. Agora estamos treinando forte nesta pré-temporada e vamos treinar para começar o Estadual bem. É tratar de estar bem mentalmente e fisicamente para o trabalho ao longo do ano", disse.

No ano passado, o jogador foi destaque na conturbada temporada alvinegra. No Brasileirão, Cazares participou de 30 partidas e contribuiu com três gols e oito assistências para seus companheiros. Apesar dos bons números, o atleta ainda não está satisfeito e espera melhorar nesta nova temporada.

"Sempre quero dar mais. Eu não posso me conformar do jeito que eu estou e espero que esse ano eu possa jogar melhor do que ano passado e dar o meu melhor dentro de campo", ressaltou.

O jogador ainda afirmou que o grupo alvinegro segue trabalhando para transformar o ano de 2018 em uma temporada de títulos.

"A gente está triste por não estar na Libertadores, mas vamos dar o melhor na Sul-Americana. Estamos trabalhando muito para o Brasileirão, Copa do Brasil. Estamos nos preparando para ganhar muita coisa", concluiu.