Em sua primeira partida no ano, Atlético-MG estreia na Florida Cup contra o Rangers

Em busca de estampar a marca alvinegra nos Estados Unidos, o Atlético-MG faz sua estreia na Florida Cup, nesta quinta-feira (11), a partir das 22h, no Spectrum Stadium, o campo do Orlando City, contra o Rangers, da Escócia. O Galo entra em campo com uma equipe alternativa, apenas com jogadores da base e atletas que não serão utilizados.

Em seu terceiro ano consecutivo participando da competição em solo americano, o Atlético-MG segue em busca do bicampeonato. Já o Rangers nunca foi campeão da Florida Cup, em dois anos de participação.

Jogadores não utilizados ganham espaço

Erazo será jogador do Vasco ao final da Florida Cup (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

Em preparação para a temporada 2018, a equipe principal do Galo segue em solo mineiro. Os 22 atletas relacionados para a Florida Cup são jogadores da base, além de atletas que não fazem parte dos planos de Oswaldo de Oliveira e sua comissão técnica para o ano.

A equipe alternativa será comandada por Caio Zanardi, treinador das categorias de base mineira. Os principais nomes do elenco que seguiu para os Estados Unidos é o do volante Adilson, que tem seu nome ligado ao Santos numa possível troca por Copete e do zagueiro Erazo, que seguirá para o Vasco após a competição.

Provável escalação do Galo para enfrentar os Rangers: Cleiton, Adson, Donato, Rodrigão e Mansur; Adilson, Ralph, Lorran, Thalis, Pablo e Leleu

Rangers usará Florida Cup para testar atletas

O'Halloran marcou cinco vezes em 16 participações na liga escocesa (Foto: Jane Barlow/Getty Images)

Mesmo em meio de temporada, a equipe do Glasgow Rangers, que está em terceiro lugar da Scottish Premiership, paralisou as suas atividades no Velho Continente, para marcar presença no sol da Flórida.

Comandados por Graeme Murty, os escoceses voltaram à elite escocesa somente em 2016. Com resultados surpreendentes, os Rangers fazem boa campanha na liga nacional e empataram a última partida contra o líder e rival Celtic.

O time escocês aproveitará a competição para testar alguns jogadores. Andy Halliday e Michael O’Halloran retornam para os Rangers depois de um período de empréstimo. Sean Goss, o mais novo contratado, também será testado durante as partidas da Florida Cup.

Provável escalação do Rangers para enfrentar o Galo: Foderingham, Tavernier, Alves, Wilson, John, Candeias, Holt, McCrorie, Windass, Kranjcar, Morelos