Com estreia de reforços, Atlético recebe Democrata-GV no Independência

Repleto de estreias e cercado de expectativas pelos torcedores, o Atlético-MG receberá o Democrata de Governador Valadares, neste domingo (21), às 17h, no Estádio Independência, valendo pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Diferentemente da primeira rodada, onde o Atlético estreou na competição contra o Boa Esporte atuando uma equipe reserva, o Galo entrará em campo no domingo com o time modificado desde a defesa até o ataque. A ideia do treinador Oswaldo de Oliveira é promover um rodízio de atletas durante as primeiras partidas do ano, mesclando jogos e a pré-temporada.

O Democrata entrará em campo contra o Atlético para tirar a má impressão deixada na primeira rodada, quando perdeu para a Caldense, em Governador Valadares, por 2 a 1. O objetivo da Pantera é estragar a festa alvinegra dentro do Independência.

Oswaldo de Oliveira "estreia" time titular no Estadual

Sem muito tempo para a pré-temporada, o técnico Oswaldo de Oliveira tomou todos os cuidados possíveis para otimizar os dias que teve para comandar o time e colocar o Atlético nas melhores condições de jogo.

Um destes cuidados e deixar os possíveis titulares fora da estreia do Campeonato Mineiro e, futuramente, promover rodízios na equipe para entrosar o elenco. Contra o Democrata, Oswaldo de Oliveira finalmente colocará em campo os atletas mais esperados pelo torcedores neste começo de temporada.

Lateral-direito Samuel Xavier, volante Arouca e os atacantes Róger Guedes e Ricardo Oliveira farão sua estreia pelo Atlético. Além disso, a torcida espera muito do meia Rômulo Otero, destaque do Galo na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, contando com os belos gols de falta do venezuelano.

“A gente fez uma boa pré-temporada. Ele vai escolher os melhores para jogar no domingo. É decisão do técnico. Se for para eu jogar, vou dar a vida, igual ano passado, igual sempre. Se for para ficar no banco, vou ficar preparado para entrar e ajudar meus companheiros”, declarou Otero

Democrata quer apagar má impressão deixada na primeira rodada

O começo de Campeonato Mineiro para o Democrata não poderia ter sido pior. A equipe de Governador Valadares perdeu em casa para a Caldense, por 2 a 1. Com a chance de classificação para o mata-mata do Estadual ampliada para oito times, perder pontos é impensável devido a grande concorrência.

Para o jogo contra o Atlético, o técnico Gilmar Estevam não tem problemas para escalar a equipe. Sem lesões ou suspensões, o treinador deverá repetir o time da estreia no Campeonato Mineiro. Além disso, Estevam espera uma reação positiva dos jogadores contra o Galo.

“Agora é dar sequência ao campeonato de cabeça erguida, tentar amenizar o que passamos e preparar para a próxima rodada”, explicou o treinador.