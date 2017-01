Ituano bate o Atlético-PR nos pênaltis e avança de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Google Plus

Na tarde desta terça-feira (10), Ituano e Atlético-PR se enfrentaram no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida terminou empatada em 1 a 1 e a vaga para a terceira fase foi decidida nos pênaltis. Quem levou a melhor foi o Ituano. A equipe da casa agora vai enfrentar o Primavera que eliminou o Santa Cruz por 3 a 2.

Primeiro tempo de muito calor e disposição

Mesmo com o forte calor, as duas equipes se movimentaram muito. O Ituano mostrava mais força e logo aos cinco minutos, já assustou. Bassani cruzou, a defesa marcou bobeira e quase que a equipe da casa abre o placar.

O Atlético respondeu bem e rápido. Aos sete minutos Julian aproveitou um erro da defesa, recebeu cruzamento pela esquerda e bateu firme para abrir o placar. Furacão saiu na frente.

O Ituano, buscou o empate logo aos 17 minutos. Bassani cobrou escanteio e Fagner Ramos subiu sozinho na primeira trave para marcar de cabeça.

Devido ao forte calor em Itu, tivemos uma parada técnica de três minutos. Após recomeçar a partida, o time paranaense logo assustou. Aos 36 minutos, Matheus Anjos cruzou, Marcos Moses cabeceou firme e a bola explodiu no travessão.

O Ituano respondeu com duas oportunidades para virar o jogo. A primeira, aos 37 minutos, quando Bassani recebeu na entrada da área e chutou forte para o gol, obrigando o goleiro Caio a fazer grande defesa e jogar a bola para escanteio. Na cobrança do escanteio, veio a segunda oportunidade. Bassani cobrou na primeira trave, onde teve um desvio que obrigou o goleiro Caio a salvar novamente o Furacão.

Segundo tempo morno, Ituano busca o resultado e o Atlético-PR fica mais recuado

No segundo tempo não tivemos muitas oportunidades de gol. O Atlético ficou mais recuado enquanto o time da casa buscava mais o jogo.

Aos três minutos Bassani quase conseguiu a virada para o Ituano. O meia recebeu, limpou a jogada e encheu o pé para o gol, mas Jhonatan conseguiu travar na hora.

Depois, aos 33 minutos, Bassani bateu falta com perigo, mas a bola desviou na barreira e saiu pela linha de fundo.

Após os noventa minutos jogados, as equipes continuaram empatadas e o jogo foi para os pênaltis. O Ituano foi o primeiro a cobrar e Eduardo Nardini, converteu em gol. O Furacão desperdiçou sua primeira cobrança com Murilo.

Em seguida, as duas equipes converteram as próximas três cobranças. Deixando o Ituano com um gol de vantagem para a última cobrança. Pedro Henrique só precisa fazer para garantir a equipe da casa na próxima fase, mas o menino desperdiçou a cobrança, dando chance ao Atlético de empatar a disputa.

Demethryus foi o responsável pela última cobrança da equipe paranaense. O garoto tentou a cavadinha, mas a bola parou na trave. Com o resultado, o Ituano avançou para a terceira fase e o Furacão se despediu da competição.