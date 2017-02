Atlético-PR vence Millonarios com gol de pênalti de Grafite e leva vantagem à Colômbia

Pela segunda fase da Taça Libertadores da América, o Atlético Paranaense recebeu o Millonarios na arena da baixada, na noite desta quarta-feira (1).

Apesar de ser a segunda rodada do campeonato, era a estreia do Atlético Paranaense na competição e por mais que a equipe do Paraná jogasse em casa, sofreu com a forte marcação dos colombianos e depois de um primeiro tempo difícil, conseguiu abrir o placar no inicio da segunda etapa e assegurar a vantagem para a partida de volta.

O jogo dois do confronto acontecerá na próxima quarta-feira (8), o Millonarios receberá os brasileiros para definir quem avança para a próxima fase da competição.

Com boa marcação Millonarios segura o 0 a 0 na primeira etapa

A primeira etapa iniciou com o time visitante levando perigo ao gol de Weverton, após um bate e rebate dentro da área a bola entre ataque e defesa a bola acabou saindo pela linha de fundo, gerando um escanteio para a equipe colombiana.

Após esse lance, recuperou o Furacão no jogo: Wanderson tocou para Grafite, mas o atacante estava impedido. Aos 15 minutos, a partida pegou esquentou, Gedoz cometeu falta em Duque para roubar a bola, a equipe do Millonarios não gostou e começou a provocação e inicio de confusão, o juiz interviu para controlar a partida e amarelou Gedoz pelo lance.

Minutos depois, outra vez Gedoz. Grafite encontrou o companheiro sem marcação e passou a bola, mas o juiz marcou falta do jogador paranaense, com a jogada interrompida mais uma vez. A equipe visitante marcava muito bem, praticamente não deixava o time local chegar e fazer grandes lances. O atacante Grafite era o principal alvo, sendo o melhor marcado em campo.

Apesar da forte marcação, o Furacão tentava chegar como podia, Paulo André de longa distância sempre tentando encontrar Grafite na área, mas sempre sem sucesso. Aos 30 minutos, Crysan arriscou de dentro da área e a defesa colombiana afastou, quase que as redes balançaram pela primeira vez na arena da baixada.

No final da primeira etapa, o Millonarios cobra falta, a bola chega no gol de Weverton que defendeu com um soco. As equipes foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.

Furacão abre o placar e vai com a vantagem para Bogotá

A segunda metade iniciou com novidades, Carlos Alberto que entrou no lugar de Crysan no intervalo, realizou sua estreia pelo clube paranaense.

Aos seis minutos, mais uma vez o Millonarios chegou, após cruzamento, Del Valle cabeceia e a bola passa próximo ao gol do Furacão. No minuto seguinte, Pablo é derrubado dentro da área e o juiz apita penalidade máxima, na cobrança Grafite mandou rasteiro e no canto esquerdo, o goleiro colombiano quase fez a defesa, mas a bola entrou e abriu o placar na baixada. O primeiro gol de Grafite pela equipe.

O Atlético Paranaense se animou após o gol, mas o Millonarios também começou a gostar da partida e levar perigos. Os torcedores da equipe local empurravam cantando e quase viram a equipe visitante abrir o placar.

Aos 20 minutos, Silva invadiu a área completamente sem marcação e mandou uma bomba na trave, a melhor chance da equipe colombiana na partida que por pouco não empata o jogo.

Apesar dos dois times se animarem após o gol, não houveram chances claras para ambos até os 49 minutos, quando Sidcley dominou de canhota, invadiu a área e chutou direto para o gol e o goleiro do Millonarios fez uma defesa excelente. A partida terminou 1 a 0 e será decidida na próxima quarta-feira em Bogotá.