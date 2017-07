Para se afastar do Z-4, Atlético-PR busca vitória diante do Botafogo no Brasileirão

Fechando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Botafogo, vindo de bons resultados nos últimos jogos, se encontrarão nessa quinta-feira (20), às 21h, na Arena da Baixada. Para o Alvinegro, vale a manutenção em uma vaga no G-6 e para o Furacão vale se afastar da zona de rebaixamento. A partida será apitada pelo gaúcho Anderson Darronco.

O time da casa vem de um importante resultado na última rodada. Jogando com autoridade, somou um ponto contra o líder Corinthians, em São Paulo. Atualmente na 16ª posição – uma acima do Z-4 – a equipe de Fabiano Soares busca mais um resultado positivo e, com a força da torcida, se manter longe das posições mais temidas da tabela.

Por sua vez, o Botafogo conseguiu a sua segunda vitória consecutiva ao derrotar o Sport, na última rodada, em jogo no Estádio Nilton Santos. Com isso, o objetivo da equipe de Jair Ventura é manter-se na zona de classificação para a próxima Libertadores – se vencer, o Alvinegro pode terminar a rodada na quinta posição.

No Brasileirão do ano passado, o equilíbrio veio à tona: uma vitória para cada equipe. Em Juiz de Fora, o Alvinegro – jogando como mandante – derrotaria o Furacão com gols de Ribamar e Neilton; No returno, a história se inverteu, e a equipe paranaense levou os três pontos graças a um gol de Hernani, de cabeça.

Atlético-PR: Fabiano prepara “fator surpresa” para a partida

Começando a pegar jeito e forma, o Furacão de Fabiano Soares conquistou um difícil ponto fora de casa na última rodada com uma atuação sólida. Da equipe que jogou a partida na Arena Corinthians, as únicas mudanças confirmadas são a volta do zagueiro Thiago Heleno, que fica livre após ter cumprido suspensão, e a ausência do volante Matheus Rossetto, único desfalque por conta de uma lesão.

Além disso, durante o treinamento, o comandante conversou em particular com os atletas Nikão e Eduardo da Silva e por isso existe a possibilidade dos dois estarem no time titular. Para isso, Gustavo Cascardo e Douglas Coutinho – respectivamente – ficariam de fora da equipe. As escolhas do treinador vão influenciar diretamente o atacante Pablo: se optar por repetir o time, ele jogará centralizado; Se as mudanças acontecerem, ele irá para os lados do campo.

Todo esse mistério durante os treinamentos é com a intenção de surpreender a equipe do Botafogo, que passa por um bom momento. Sobre isso, o treinador da equipe paranaense afirmou:

“O Nikão está à disposição, o Thiago (Heleno) está à disposição. Estou encantando com os jogadores que temos. Vou esperar o treino de hoje para definir a equipe. Prefiro falar primeiro com eles e dar um fator surpresa para o Botafogo amanhã. Prefiro omitir a escalação, mas acredito que vocês vão me perdoar.”

Botafogo: objetivo de consolidar-se na briga na parte de cima da tabela

Mostrando um bom futebol nas competições mata-mata, a equipe de Jair Ventura finalmente parece ter começado a demonstrar as mesmas atuações no Campeonato Brasileiro. Já são duas vitórias seguidas – Fluminense e Sport – e, atualmente, o sexto lugar na tabela. Com uma possível vitória, a equipe de General Severiano chegaria a 25 pontos, o que colocaria a equipe de vez na briga nas posições mais altas da classificação.

Para essa partida, o Alvinegro terá o retorno do volante Bruno Silva, recuperado de uma lesão. Por outro lado, o lateral Arnaldo, que saiu machucado no último jogo, e é muito provável que Luis Ricardo voltará a jogar uma partida como titular – a última foi contra o Grêmio, em setembro do ano passado.

Além disso, o goleiro paraguaio Gatito Fernández continua de fora por conta de lesão no joelho e Jefferson seguirá na meta Alvinegra. Helton Leite – que ficaria no banco – sofreu uma pequena lesão na cabeça durante o treino e também não viajou. Desse jeito, o jovem Saulo deverá formar o banco de reservas.

Sobre a partida, o treinador Jair Ventura afirmou: “Jogar lá é sempre complicado. É um pouco diferente jogar na grama sintética, a bola fica um pouco mais rápida. Mas trabalhamos muito e vamos para pontuar.”