Atlético-PR bate Vasco na Arena da Baixada e segue tentando se aproximar do G-7

Buscando melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR recebeu o Vasco na Arena da Baixada na noite deste domingo (19). O time comandado por Fabiano Soares foi superior e venceu os comandados por Zé Ricardo por 3 a 1. Thiago Heleno, Douglas Coutinho e Fabrício marcaram para o Furacão. Wanderson, contra, marcou o gol para a equipe visitante.

Com a vitória o Atlético-PR sobe duas posições. Agora o Furacão soma 48 pontos na 11ª colocação. O Vasco caiu para a 9ª colocação e manteve os 50 pontos. As duas equipes ainda seguem buscando uma vaga na próxima Libertadores da América. Na próxima rodada as duas equipes jogam fora de casa. No domingo (26) o Atlético-PR visita o Avaí, às 17h. Também no mesmo dia e horário, o Vasco encara o Cruzeiro no Mineirão.

Furacão joga cria mais na primeira etapa

Com a bola rolando a primeira chance da partida foi do Atlético-PR. Logo a dois minutos a bola foi cruzada para dentro da área, mas ninguém alcançou, na sequência do lance ela se ofereceu para Fabrício, que arrumou e arriscou para o gol. Antes de sair pela linha de fundo a bola bateu na zaga. Dois minutos depois foi a vez de Lucho Gonzáles arriscar. Após bate e rebate a bola sobrou com o argentino que mandou para fora.

O jogo era todo do Furacão, o Vasco não conseguia furar a blitz defensiva de Fabiano Soares. Aos 14 minutos novamente após sobra da defesa Vascaína, a bola sobrou com Matheus Rossetto que, de longe, mandou para fora. As melhores chances do time da casa vieram após cruzamentos na área. O gol não poderia ser diferente. Após cobrança de escanteio aos 15 minutos, a zaga do Vasco não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou com Thiago Heleno. O zagueiro pegou de primeira para abrir o placar para o Furacão.

Com o placar desfavorável o time de Zé Ricardo saiu para o jogo. Aos 16 minutos Andrés Ríos ajeitou a bola para Paulinho que chutou em cima de Weverton, no rebote o próprio jogador ficou com a bola, mas Wanderson conseguiu afastar o perigo. Um minuto depois do lance o Vasco ganhou um escanteio. Nenê jogou a bola na área e Wagner cabeceou. Weverton chegou a fazer a defesa, mas Wanderson foi tentar o corte e chutou a bola das mãos do goleiro e acabou marcando contra.

O Atlético-PR voltou a levar perigo ao gol do Vasco aos 28 minutos, novamente na bola aérea. Após cruzamento de Jonathan, Paulão não conseguiu afastar e a bola sobrou com Éderson. O atacante conseguiu assustar Martín Silva, mas a bola foi para fora. Aos 35 minutos um susto. Douglas Coutinho conseguiu desviar de cabeça e Martín Silva quase leva um frango ao tentar encaixar a bola.

Atlético-PR preciona na segunda etapa e garante a vitória

Os times voltaram para o segundo tempo sem alterações. O jogo ficou mais preso no meio de campo, com faltas duras e nenhuma grande chance era criada por nenhuma equipe. Os reservas do Atlético-PR foram para o aquecimento aos quatro minutos. Breno foi substituído após sentir o joelho. Rafael Marques entrou no time de Zé Ricardo. Após troca de passes do Vasco aos nove minutos, a bola ficou com Gilberto que cruzou na área, mas Weverton fez a defesa cortando o cruzamento.

Fabiano Soares mandou Felipe Gedoz à campo na vaga de Éderson, aos 16 minutos. Com a alteração Douglas Coutinho virou centroavante. Jogando mais adiantado, Douglas Coutinho recebeu a bola na entrada da área, limpou a marcação e soltou a bomba para colocar o Furacão novamente em vantagem aos 18 minutos.

Ainda não satisfeito com o resultado, o Furacão seguiu pressionando a equipe do Vasco após a virada. Aos 23 minutos Felipe Gedoz cobrou escanteio na cabeça de Fabrício, que mandou com força para o fundo das redes, ampliando o placar para o time da casa. Zé Ricardo sentiu que o time precisava de mais velocidade e mandou Yago Pikachu para o jogo. Wagner foi sacado. Já contente com o resultado, Fabiano Soares colocou Eduardo Henrique na vaga de Lucho Gonzáles.

Os torcedores do Atlético-PR ficaram apreensivos aos 27 minutos. Thiago Heleno e Paulão dividiram uma bola e o zagueiro do Furacão levou a pior. O camisa 44 chegou a ficar desacordado em campo. Dois minutos depois recuperou a consciência e voltou para o jogo. Aos 31 minutos, Nenê cobrou escanteio na área e o zagueiro, já recuperado, afastou o perigo.

Eduardo Henrique desperdiçou uma boa chance aos 37 minutos. Após passa de Jonathan, o volante consegue entrar na área, mas acabou chutando por cima do gol. O Furacão estava afim do quarto gol. Aos 39 minutos Fabrício fez tabela com Felipe Gedoz e arriscou o chute. A bola passou perto, mas não balançou as redes.