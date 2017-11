Sem Guilherme e Lucho, Atlético-PR inicia preparação para enfrentar Palmeiras

Time ainda tem chances de vaga na Libertadores (Foto: Miguel Locatelli / Site Oficial Atlético-PR)

Com remotas chances de chegar ao G9, que pode levar até a Pré-Libertadores e dentro da zona da Copa Sul-Americana, o Atlético-PR já iniciou sua preparação para o confronto contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 17 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, casa do Furacão. No treino dessa manhã (29), o time contou com algumas novidades.

Uma delas foi a ausência do meia Lucho González. Titular na última partida, o argentino sentiu dores musculares logo no início do jogo contra o Avaí, e teve que ser substituído. Apesar disso, não está garantido que ele estará fora da partida, mesmo porque o departamento médico do Furacão não se pronunciou ainda sobre a gravidade da lesão do jogador.

Outro importante jogador da equipe, o meia Guilherme já tinha se ausentado dos treinos da semana passada e nem viajou até Santa Catarina na última rodada. Ele sentiu problemas na coxa e se ficar recuperado, vai como titular contra o Verdão. Caso não tenha condições, Felipe Gedoz deve ganhar a vaga, já que o time precisa da vitória em casa.

Por outro lado, quem voltou a treinar foi Nikão. O meia se recuperou de uma dor no púbis e participou de todo o trabalho normalmente, depois de passar a semana sem entrar em campo. Nikão está sem atuar há quatro jogos e pela falta de ritmo de jogo, não se sabe se será titular, mas com certeza será opção para o técnico Fabiano Soares.

Promoção de ingressos

Precisando do apoio de sua torcida, o Atlético-PR divulgou uma promoção visando casa cheia contra o Palmeiras. Mulheres e crianças de até 12 anos pagarão R$ 30,00.

Além de poder incentivar o Furacão, o torcedor estará contribuindo com o tratamento do menino Rafael Cardoso, de seis anos, que precisa de doações para uma viagem até Barcelona, para fazer uma operação que impedirá o avanço da siringomielia, doença degenerativa que afeta a medula espinhal.