Em duelo de rubro-negros, Atlético-PR terá Newell's Old Boys pela frente na Copa Sul-Americana

Ederson foi um dos remanescentes de 2017 (Foto: Divulgação / Atlético-PR)

Nesta noite de quarta-feira (20), a CONMEBOL, realizou sorteio que definiram os primeiros confrontos da Copa Sul-Americana 2018. O evento, que foi realizado na cidade de Luque, no Paraguai, colocou o Atlético-PR frente a frente com os argentinos do Newell's Old Boys, em um duelo de equipes que têm sido presença constante em competições sulamericanas.

Após a temporada 2017, ano em que disputou a Copa Libertadores da América, onde foi eliminado pelo Santos ainda nas oitavas-de-final, o Furacão não conseguiu repetir o desempenho que teve em 2016, no Campeonato Brasileiro e teve que se contentar com a Copa Sul-Americana, após ficar apenas na 11ª posição, com 51 pontos.

Por isso mesmo, muitos jogadores que estavam no clube durante a Libertadores, deixaram o Atlético. Portanto será vista em campo, uma equipe muito diferente do que o torcedor está habituado, já com a chegada de reforços, como Bergson, que veio para tentar resolver o problema da falta de gols. Essa mudança será ainda maior caso Seedorf seja confirmado como novo técnico do time paranaense.

Depois de ser rebaixado quando ainda treinava o Atlético Rafaela, Juan Manuel Llop foi contratado para substituir Diego Osella, em junho. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o trabalho do técnico, que já havia dirigido o time em 2001, já é questionado pela torcida. Isso porque o time não consegue engrenar no Campeonato Argentino, com apenas 13 pontos, em 12 jogos.

O confronto, que ainda não tem data, já teve seu mando de campo definido. Na primeira partida, o Atlético-PR precisará fazer um bom resultado, na Arena da Baixada, para chegar tranquilo na partida de volta, no Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina.