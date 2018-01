Atlético-PR x Rio Preto-SP AO VIVO online pela Copa SP de Futebol Júnior

Falta muito pouco para a bolar na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Siga conosco!

Banco do Furacão: Gabriel, Marcos Vinícius, Jhonatan, Geovane, Bruno Leite, Danilo e Thiago

ATLÉTICO-PR DEFINIDO! Atleticanos vão a campo com: Juliano; Léo, Daniel, Victor Emanuel e Marcel; Christian, Estefano, Jáderson e Julian; Vitor Naum e Marcelo

TÉCNICO VITORIOSO: Com experiências vitoriosas nas categorias de base do Atlético-PR, Marcão foi o escolhido para ser o técnico do time na competição, já que boa parte do elenco é formado pela equipe sub 17, a qual ele vinha treinando.

CONTINUA EM 2018: Julian Bicudo foi um dos principais destaques da campanha do Atlético-PR na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. Ele participou de todos os jogos como titular, sendo que em um deles, marcou um gol.

(Foto: Fabio Wosniak / Site Oficial)

ESTREIAS: A principal novidade é Lucas Halter, zagueiro que acumula convocações para a Seleção Brasileira, disputando o Sul-Americano e Copa do Mundo da categoria como titular. Outro que também pode ser uma boa surpresa para o torcedor atleticano é Marcel, lateral-esquerdo que participou do elenco campeão do estadual sub-17.

Apesar do evidente favoritismo no grupo, Marcão, técnico do Furacão pregou respeito aos adversários, para não acontecer nenhuma surpresa. “É uma competição muito forte. Mesmo as equipes de menor expressão têm muita qualidade. Isso faz com que tenhamos partidas muito competitivas e sabemos que apenas a camisa não vencerá os jogos. É preciso ter atenção desde a primeira partida e o foco começa já nesta preparação aqui em Curitiba”, alertou o treinador.

Já o Rio Preto chega a competição depois de ter sido convidado de última hora. Por isso, o técnico João Santos só terá jogadores do time sub 17 no elenco que participará do torneio, tendo assim, como principal foco, a revelação de jogadores.

Para a competição desse ano, o Atlético-PR tem a expectativa de conquistar o primeiro título da competição, já que a equipe titular é formada pelo time que foi semifinalista do último Campeonato Brasileiro Sub-20.

Os dois times completam a primeira rodada do Grupo 2, que também conta com as equipes do Votuporanguense e Timon-PI, que se enfrentam às 14h, na Arena Plínio Amorim, também em Votuporanga. Os dois primeiros do grupo se classificam para a próxima fase.

Boa tarde! Acompanhe o tempo real do jogo entre Atlético-PR e Rio Preto-SP pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida começará às 16h (horário de Brasília), na cidade de Votuporanga. Fiquem ligados em tudo dessa partida com a VAVEL Brasil.