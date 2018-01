Com empréstimo confirmado por Petraglia, Raphael Veiga se torna segundo reforço do Atlético-PR

Veiga (D) teve poucas chances no Palmeiras (Foto: Cristiano Andujar / Getty Images)

Em entrevista ao portal Globoesporte.com, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR, Mario Celso Petraglia confirmou a contratação por empréstimo do meia Raphael Veiga, que atuou pelo Palmeiras na última temporada. O jogador, que ficará até dezembro, chega para ajudar o Furacão nas quatro competições que a equipe terá em 2018.

Veiga chegou ao Palmeiras no início de 2017, a pedido do então técnico Eduardo Baptista. Mas com o passar da temporada e a demissão do treinador, o meia teve cada vez menos chances de mostrar serviço. Essa foi a principal causa para o Verdão colocar o jogador a disposição do mercado, para realizar uma negociação.

Apesar de disputar o estadual com uma equipe alternativa, o Furacão terá em Veiga, um jogador com experiência no futebol paranaense, já que o meia foi formado na base do rival Coritiba, sendo destaque da equipe alviverde já no seu primeiro ano como profissional, fazendo 19 jogos e marcando três gols.

Junto com ele, também deverão ser confirmadas na reapresentação do time, que acontecerá no CT do Caju, nesta quinta-feira (4), as contratações do lateral-esquerdo Carleto e do meia Marcinho, vindos de Coritiba e São Paulo, respectivamente. Eles se juntarão a Bergson, que já foi anunciado oficialmente pelo Furacão.

Ficha técnica:

Nome: Raphael Cavalcante Veiga

Idade: 22

Posição: Meia

Clubes: Coritiba (2016), Palmeiras (2017) e Atlético-PR (atualmente)