Claudinei Oliveira lamenta derrota do Avaí no final: "Temos que ver pontos positivos"

A segunda derrota consecutiva na Primeira Liga, nesta terça-feira (31), não pareceu desanimar o técnico do Avaí, Claudinei Oliveira. Contra o Londrina, pela segunda rodada, o Leão da Ilha perdeu por 1 a 0, sendo o gol do adversário aos 44 minutos do segundo tempo. O resultado deixa a classificação bem distante, sendo possível apenas com uma combinação de resultados.

“Estou satisfeito de um modo geral, no segundo tempo sentimos um pouco a perna. Mas temos que ver pontos positivos, sete jogadores formados na base do Avaí, então demos oportunidades, mas foi um bom jogo”, afirmou o técnico do Avaí.

Para o primeiro jogo em casa na temporada 2017, a equipe foi a campo repleto de jogadores da base, já que a Federação Catarinense de Futebol não mudou a data da partida do catarinense. Claudinei optou por poupar os principais nomes do time, afim de poupá-los para o Campeonato Catarinense.

“O que podemos falar de negativo foi que a Federação Paranaense mudou o jogo do Londrina, para estarem com os times completos, e a Federação Catarinense não mudou, então priorizamos o estadual”, disse o professor.

“E tomamos as decisões para favorecer o Avaí, não tinha pensado em números, em perder, na derrota. É humanamente impossível repetir escalações na terça e na quinta, já tinha vivido isso com o Santos. Optamos por priorizar nesse momento o estadual e dar uma rodagem aos que vinham merecendo uma chance”, completou.

Após uma vitória na estreia do Campeonato Catarinense, contra o Criciúma, o Avaí enfrenta o Metropolitano na Ressacada, quinta-feira (2), às 21h. Mesmo conquistando os três pontos, o Leão ocupa apenas a terceira posição e precisa da vitória para se manter na parte alta da tabela. Já pela Primeira Liga, o confronto é fora de casa, no Orlando Scarpelli, contra o rival Figueirense. O clássico acontece somente no dia 1º de março.