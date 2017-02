Jardel afirma que Avaí teve sustos, mas comemorou resultado: "Está de  bom tamanho"

Apesar da pressão, time Catarinense acabou levando a melhor (Foto: Avaí Futebol Clube)

Disputando a Copa do Brasil, o Avaí derrotou o Desportiva Ferroviária, por 2 a 1, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES), o resultado fez com que o time azurra avançasse para a próxima fase. Diego Jardel, fez um dos dois gols da vitória do Avaí, o primeiro tempo foi de bastante pressão por parte do Desportiva.

Jardel também comentou sobre o duelo. "Levamos uns sustos, mas está de bom tamanho, campo difícil, duro e ainda tem a sequência de jogos que a equipe está jogando. São muitos jogos. Estamos jogando cada partida em menos de 72 horas. Vamos descansar esses guerreiros ai que domingo temos uma pedreira na Ressacada e esperamos vencer para poder colocar um pezinho no titulo do turno."

No domingo (17), às 10h, o Avaí entrará em campo disputando o Campeonato Catarinense. O desafio é contra o Brusque, pela sexta rodada da competição. O Avaí é o líder do torneio e o Brusque está na segunda colocação