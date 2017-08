Betão destaca trabalho em equipe do Avaí para reação: "Nosso time não é de craque"

(Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

O Avaí bateu a Chapecoense no clássico catarinense da 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o camaronês Joel abriu o placar da partida e foi o suficiente para o triunfo importante para o Leão da Ilha. Com a vitória, o Avaí não deixa a zona do rebaixamento, mas ultrapassa o São Paulo e chega aos 25 pontos. É o 17º colocado, com a mesma pontuação da adversária Chapecoense.

O goleiro Douglas voltou a fazer um grande jogo e foi decisivo com defesas cruciais na partida: "Fui feliz na defesa, méritos na finalização dele também. Mas o time todo de parabéns hoje", comentou quando questionado por defender finalização do atleta Apodi.

Juan foi o primeiro jogador de linha a falar na saída de campo: "A gente sabia que com a vitória não iria sair. Essa vitória vai dar muita confiança. Importante vencer em casa. A gente conseguiu uma mudança de atitude, os resultados começaram a aparecer", destacou.

O meia Judson comentou a situação do Avaí na competição da seguinte forma: "Vai ser duro, vai ser brigado, mas temos fé que vamos conseguir. A gente sabe a necessidade do clube na Série A. Nosso campeonato é esse. A cada quatro jogos fazer sete pontos para ficar na Série A", afirmou ciente de uma matemática para escapar do rebaixamento e chegar aos sonhados 46 pontos ao final do certame.

Capa considerou toda a luta do time válida no jogo. Nas palavras dele: "O Avaí é assim. Nem sempre na técnica, mesmo jogando bem, mas vai na raça, na superação. São mais três pontos nessa briga na parte de baixo."

Por fim, o defensor Betão avaliou a postura do time e a situação no Campeonato Brasileiro: "Os pontos vieram. Trabalho da equipe e do grupo. Ficar 15 dias com uma derrota seria ruim demais, e podemos descansar agora. Claudinei adiantou a nossa marcação, adiantamos desde contra o Santos. Os jogadores compraram essa ideia. Um jogador só não resolveria. Nosso time não é de craque, não há um craque. Então é a equipe", disse o zagueiro e capitão dos avaianos.

O Avaí só volta a campo contra o Sport Recife, no estádio da Ilha do Retiro, daqui a 15 dias, no duelo dos leões.