Avaí anuncia Tiago Cametá, quinta contratação para temporada 2018

Google Plus

Foto: Divulgação/Avaí Futebol Club

O Avaí anunciou na manhã desta segunda-feira (08) a contratação de Tiago Cametá, de 25 anos, do Ceará. O jogador desembarcou em Florianópolis e já se juntou ao elenco, nesta tarde, para participar da pré-temporada em Águas Morna. O lateral-direito chega no Leão para preencher a lacuna deixada por, Maicon após não ter renovado.

Tiago Cametá ficou fora dos planos da comissão técnica cearense, após ter problemas por disciplinares. Por conta disso Cametá não fazia mais parte dos planos de Marcelo Chamusca, sendo assim, a diretoria optou por não contar mais com o jogador na temporada 2017 e acertou empréstimo com o Avaí até dezembro desta temporada.

Entretanto, enquanto o atleta esteve defendendo o Vovô, o jogador fez 45 jogos e marcou apenas um gol. Revelado nas categorias de base do Remo, Tiago Cametá, de 25 anos, passou por Ponte Preta, Vila Nova e Fortaleza até ser contratado pelo Ceará em 2015, onde defendeu-o até 2017.

Caso a saída de Capa para o Vitória for confirmar, Tiago Cametá chega para disputar a titularidade com uma das promessas do Avaí, que foi promovido ao elenco principal recentemente.

Avaí faz sua primeira partida oficial no dia 17 de janeiro pelo Campeonato Catarinense, contra o Inter de Lages, às 20h30 (de Brasília).