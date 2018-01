Após campanha invicta na fase de grupos, Avaí enfrenta Itapirense no mata-mata da Copa São Paulo

Foto: (Diogo Fernandes / Avaí FC)

A 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior chega a sua fase mata-mata. Nesta sexta (12/01), Avaí e Itapirense fazem duelo em busca da vaga a próxima fase da competição. A partida pela chave 20 acontece às 18h, no Estádio Municipal de Itapira, interior paulista.

Representante do grupo 20, a equipe catarinense terminou a fase de grupos como líder do grupo. Com três vitórias seguidas, o Avaí encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento, após vencer RB Brasil, São José-RS e Paulista.

O Itapirense, representante do grupo 19, chegou a classificação na última rodada. Após empate em 2 a 2 com o Fortaleza, as duas equipes chegaram aos mesmos cinco pontos na tabela de classificação, no entanto, por ter saldo de gols marcados superior, o time paulista avançou a próxima fase. O time de Itapira ainda empatou com o Volta Redonda e venceu o Estanciano na fase inicial.

Em campo, os dois times buscam a vaga para seguir sonhando com o primeiro título. O Itapirense disputa uma edição da Copa São Paulo pela primeira vez na história e já alcança uma marca importante para sua história, ao avançar da primeira fase.

Com participação em outras edições, o Avaí aposta na experiência para conquistar a competição. O time tem como base o elenco que foi semifinalista da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado, e a maioria dos atletas já atuou na edição anterior da Copinha.

O time comandado pelo técnico Fabrício Bento tem como destaque o goleiro Léo Lopes. O camisa 1 já passou por todas as categorias da base do clube e defende a meta da equipe pela segunda vez na Copa São Paulo. Além disso, o arqueiro é tido como um dos líderes do elenco.

Para este duelo decisivo, o Avaí deve ir à campo com a seguinte formação: Léo Lopes; Didi, Michel, João Victor e Ramon; Marcinho, Wesley e Magno; Santarém, Alisson e Caio Paulista.