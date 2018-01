Claudinei destaca empenho após vitória do Avaí: "Esperamos que o torcedor saia satisfeito"

Google Plus

Foto: Divulgação/TV Avaí

Disputando a segunda rodada do Campeonato Catarinense, o Avaí enfrentou o Joinville dentro de casa, no estádio da Ressacada. O Leão saiu atrás, mas conseguiu seus primeiros pontos com uma vitória de virada pelo placar de 2 a 1.

+ Martinuccio sai do banco, marca pela primeira vez e Avaí derrota Joinville de virada

O técnico do time azurra, Claudinei Oliveira, após o fim da partida, falou sobre a importância do resultado para que o seu novo modelo de jogo continue sendo implementado.

"O mais importante são os três pontos. Temos a proposta de ter um time mais leve, futebol mais agradável, mais posse de bola, mais plástico. Aí se o resultado não vem, vão falar para jogarmos mais reativos. Porque no futebol, infelizmente, quem ganha é que é valorizado, no futebol é o resultado. Então, estamos procurando fazer isso, ter esse novo estilo, até pelos atletas que contratamos"

Claudinei reclamou do excesso de força utilizado pelos jogadores do JEC. "Levamos o gol, buscamos o resultado. E a equipe do Joinville foi muito violenta. Carrinhos de frente. Os atletas estão todos machucados. Mas futebol é de contato, ganhamos o jogo, esperamos que o torcedor saia satisfeito. Perdemos o Mauricio Kozlinski também, em um lance que o atleta deles poderia ter evitado, não tinha a necessidade de continuar na jogada. Ainda ver o técnico deles, falar para o atleta não pedir desculpa", reclanou.