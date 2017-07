Renê Júnior mira clássico como estímulo para Bahia voltar a vencer

Foto: Walmir Cirne/EC Bahia

Depois de muito tempo, o Bahia tem uma semana completa para realizar treinamentos e se preparar melhor para o próximo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o duelo é um grande desafio: o clássico contra o arquirrival Vitória. A situação da equipe não é boa. Após cinco jogos sem vencer - destes, três derrotas consecutivas - o Tricolor entrou na zona de rebaixamento e precisa rapidamente de uma vitória para ter mais tranquilidade na temporada.

Em entrevista coletiva, o volante Renê Júnior conversou com a imprensa e destacou que o time está motivado para buscar os três pontos na casa do adversário. Ausente na derrota contra o Flamengo por estar suspenso, o jogador lamentou a atual situação do clube e manifestou prontidão para voltar à titularidade e tirar esse incômodo do ambiente tricolor.

"Bahia é time grande, não merece estar nessa situação. Nós provamos isso desde o começo do campeonato. A gente vai brigar do meio para cima da tabela. Esse ano a gente vai fazer história, até pelo grupo que a gente tem. A gente sabe que é um jogo chave. No primeiro semestre a gente se encaixou depois de um jogo contra eles. Então temos tudo para retomar o caminho dos triunfos outra vez. É um jogo que mexe com toda a cidade", disse.

O jogador celebrou o fato de não ter jogos a serem disputados no meio da semana, o que aumenta a possibilidade dos erros serem corrigidos. Para Renê Júnior, devido ao forte grupo segundo seu ponto de vista, os jogadores deverão apresentar algo novo para surpreender e conquistar três pontos importantes.

"A gente espera trabalhar essa semana para poder não ter erro. Jogar bem como temos jogado, mas sabemos que fazer alguma coisa diferente para retomar o caminho dos triunfos. Os jogadores têm que tirar o Bahia dessa situação. O grupo é forte, Jorginho vai ter uma semana para trabalhar o que ele quer. Vai ser uma semana boa, uma semana cheia. Bom para implantar o trabalho dele. A sequência de jogos está sendo intensa, tivemos jogos difíceis. Jorginho tem tudo para fazer um grande trabalho, é um grande treinador. Creio que agora com tempo ele vai colocar o trabalho dele", concluiu.

Foto: André Costa|EC Bahia

O time se reapresentou nesta tarde após ter folga na segunda-feira (26). Os atletas titulares contra o Flamengo ficaram na academia e realizaram trabalho regenerativo. Menos o zagueiro Lucas Fonseca. Expulso e desfalque no Ba-Vi, o defensor foi a campo e participou de um treino de finalizações comandado pelo técnico Jorginho. Não participaram das atividades Edson e Maikon Leite. Enquanto o volante está em recuperação de uma entorse no joelho, o atacante está em fase de transição após sofrer uma lesão na panturrilha.

O principal jogo de futebol do estado da Bahia acontece às 16 horas do próximo domingo (2), no Barradão, válido pela 11ª rodada do Brasileiro. O jogo só terá a presença de torcedores rubro-negros. Quanto à tabela de classificação, enquanto o Esquadrão de Aço ocupa a 17ª colocação com 10 pontos ganhos, o Leão da Barra está no 18º posto, com oito pontos somados até aqui.