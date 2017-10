Bahia surpreende Corinthians e se distancia do Z-4 no Brasileirão

Jogando na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o líder Corinthians e conseguiu um ótimo resultado. O time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Vinícius e Régis, e se distanciou da zona do rebaixamento. Já o time de Fábio Carille viu a vantagem para o vice-líder cair de 10 para 9 pontos e ainda pode chegar à sete, caso o Santos vença o Vitória amanhã.

Com o apoio da torcida que foi em peso para o estádio depois do empate diante do Palmeiras, o Bahia tomou conta do jogo e imprimiu seu ritmo à partida.

Bahia aperta, mas Timão se segura

Depois de buscar o placar fora de casa, o time do técnico Paulo César Carpegiani fez valer sua torcida e pressionou desde o primeiro minuto e deixou o Corinthians sem espaço para jogar. Essa pressão deu resultado, o Bahia chegou a marcar com Zé Rafael, mas o gol foi anulado, o jogador do tricolor baiano estava impedido.

Mas a pressão foi caindo e o time visitante conseguiu equilibrar o jogo ainda no primeiro tempo. Jô apareceu bem em cruzamento de Romero e de cabeça viu o goleiro Jean salvar o time da casa. A resposta não demorou, Eduardo cruzou e Zé Rafael bateu forte exigindo ótima defesa de Cássio.

Vinícius e Régis marcam e garantem vitória

No segundo tempo, as chances diminuíram e os dois times erraram muitos passes. Em tarde pouco inspirada do meio campo corintiano, Carille colocou Clayson e Marquinhos Gabriel, mas as alterações não tiveram efeito.

O Bahia também tinha dificuldades de criar jogadas, a entrada de Régis no lugar de Rodrigão foi uma tentativa de melhor as suas chances.

Mas o primeiro gol do tricolor saiu após vacilo do lateral Fagner, que não viu Edigar Junio aparecer e tocar na bola, o meia Vinícius chegou e bateu sem chances para o goleiro Cássio, fazendo explodir a torcida na Arena Fonte Nova.

Em desvantagem no placar, o Corinthians partiu para o ataque em busca do empate e abriu muito espaço para o time da casa. E apesar de ter mais chances, o time paulista ainda tinha dificuldade com o último passe.

Apostando nos contra-ataques, o Bahia chegou ao segundo gol já nos acréscimos. Depois que Cássio foi para a área buscar o cabeceio, a bola sobrou para o time baiano, Régis só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol e matar a partida com um 2 a 0.

Com a derrota, o time comandado por Fábio Carille chega à quinta derrota fora de casa e na próxima rodada enfrenta justamente o vice-líder Grêmio, em casa. Já o Bahia enfrenta o Flamengo, na Ilha do Urubu.