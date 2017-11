Carpegiani pede para elenco do Bahia controlar ansiedade: "Entrega será fundamental"

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

Após o empate conquistado diante do Fluminense no último domingo (29), o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta terça-feira (31), em preparação para o duelo contra a Ponte Preta. O primeiro trabalho da semana foi dividido entre os atletas que entraram em campo e os que ficaram no banco de reservas. Para os que jogaram, apenas um regenerativo. Para os que disputaram menos de 45 minutos, os reservas disputaram um coletivo contra o Olímpia, clube fundado por Anderson Talisca, atleta revelado nas categorias de base do time soteropolitano. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Vinícius.

O time escalado na primeira parte contou com Anderson; Wellington Silva, Thiago Martins, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Feijão, Vinícius e Allione; Mendoza, Gustavo Ferrareis e Júnior Brumado. No segundo tempo, apenas Wellington Silva foi mantido e todo o time foi trocado. Não participou de nenhuma atividade o zagueiro Lucas Fonseca, que saiu contundido no último fim de semana. O defensor não preocupa para a próxima rodada, segundo informações provenientes do departamento médico do clube.

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

O técnico Paulo César Carpegiani concedeu entrevista coletiva e destacou que não tem problemas em definir o time, apesar da ausência do zagueiro titular. O comandante destacou que todos os jogadores estão à disposição, com exceção de Matheus Sales, expulso. Uma dúvida a ser tirada durante a semana será a manutenção de Régis, a volta de Vinícius ou a eventualidade de ambos jogarem juntos. Ao falar sobre o desempenho no Campeonato Brasileiro, o treinador destacou que é necessário o elenco lutar contra a ansiedade para não perder o objetivo principal.

“A gente tira essa ansiedade no dia do jogo, bastante tranquilo. É uma época muito importante. Essa entrega será fundamental. Ansiedade é natural. É conveniente, natural, faz parte dos jogadores que estão na frente, jogando em grande equipe. É natural. Essa responsabilidade temos que demonstrar no domingo, temos a possibilidade de buscar a vitória. Fundamental conseguir os pontos o mais rápido possível. Não quero pensar nos próximos sete jogos, mas sim no jogo contra a Ponte Preta, para depois pensar no jogo contra o Avaí”, explicou.

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

O experiente treinador exaltou os jogadores do elenco. Segundo Carpegiani, é fundamental o entendimento dos atletas para o time manter o bom nível na Série A. Além disso, houve o convite para a torcida estar presente no próximo fim de semana na Arena Fonte Nova.

“Estamos em final de temporada, entra um treinador novo, o início nem sempre é fácil, tem a inibição, falta de conhecimento que o técnico tem dos jogadores. Os jogadores têm mérito imenso. Eles aceitaram, fizemos os treinamentos, ainda estamos longe do que é o ideal, do que eu penso. Mas o mérito todo da campanha é deles. Eles não estão medindo esforços. Vamos entrar agora em uma fase aguda, muito mais importante que o presente momento. Vamos precisar de todos, torcida, jogadores, para definir uma situação o mais rápido possível e aspirar uma coisa a mais. Gostaria de contar com o que acho importante. Tivemos seis pontos contra o Vitória e o Fluminense. Vamos jogar com intensidade, sabendo que o outro lado vem da mesma forma, vamos resolver dentro de campo. Não vamos ganhar antecipadamente com minhas palavras. Tenho confiança nos jogadores”, concluiu.

No Campeonato Brasileiro da Série A 2017, o Bahia soma 39 pontos e ocupa a 13ª colocação. O time encara a Ponte Preta na 32ª rodada, às 17 horas (horário de Salvador) do domingo (5), na Arena Fonte Nova. Caso o Esquadrão de Aço consiga um resultado positivo, a permanência na elite nacional fica cada vez mais próxima.