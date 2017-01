Embalado, Botafogo enfrenta Novorizontino com promessa de casa cheia

Foto: Divulgação/Botafogo

Após grande atuação diante do Atlético-MG, na vitória por 3 a 0, na última segunda-feira, o Botafogo se prepara agora para o confronto diante do Novorizontino, nesta quinta (12), às 18h45, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe que passar avança para as oitavas de final da competição e enfrenta o vencedor do confronto entre Mirassol e Náutico.

O Alvinegro carioca, comando pelo técnico Felipe Lucena, segue na Copinha como um dos favoritos a levantar a taça. A vitória com facilidade no último jogo para cima do Atlético-MG, com grande atuação dos meninos, que não tomaram conhecimento do adversário e aplicaram uma goleada por 3 a 0, reforça o favoritismo do glorioso. Os cariocas que contam com a boa fase de Igor Cassio, artilheiro do time na competição, com dois gols, vem a campo mantendo a mesma escalação do jogo contra o Atlético: Diego, Fernando, Kanu, Helerson e Victor Lindenberg; Wenderson, Amilcar, Rickson e Igor Cassio; Jordan e Alison.

O Botafogo não terá vida fácil contra a equipe de Novo Horizonte-SP. O elenco muito elogiado vem despontando na Copa São Paulo como uma das sensações da competição. A equipe terminou a primeira fase como líder do grupo 4, desbancando o gigante Atlético-MG. Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar contra o Sergipe, o Novorizontino passou nos pênaltis e tem promessa de casa cheia contra o time do carioca. O time do treinador Willian Sander também vai a campo com a mesma escalação da partida contra o Sergipe na última segunda-feira.

A equipe paulista vem de uma sofrida classificação para enfrentar o Glorioso. Na segunda-feira (9), o time empatem sem gols com o Sergipe. A vaga só veio depois de cobranças alternadas nas penalidades, batendo o clube sergipano por 7 a 6. Na fase de grupos, a equipe terminou na liderança do grupo 4, ficando na frente do Atlético-MG, última presa do Botafogo.