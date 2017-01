Botafogo x Batatais AO VIVO online pela Copinha 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de finais do torneio, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti

Felipe Lucena vai contar com a volta do capitão da equipe Victor Lindenberg, que desfalcou o elenco no último compromisso cumprindo suspensão automática

O Botafogo também está invicto na competição e já superou o o Atlético Mineiro na terceira fase da competição. A classificação para a fase atual veio após uma vitória polêmica diante do Mirassol, no último sábado (14), o alvinegro carioca marcou dois gols irregulares, validados pelo árbitro Leonardo Ferreira de Lima.

O Batatais é considerado uma das maiores surpresas da competição, passou com 100% de aproveitamento pela fase de grupos. Nas fases eliminatórias venceu o Sport e, no último confronto, a Ponte Preta por 4 a 2 nos pênaltis

Quem vencer o confronto enfrentará o Paulista, que ganhou com sufoco da Chapecoense por 1 a 0 na noite da última terça-feira (17). A semifinal será disputada no próximo sábado (21)

As equipes vão até o Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, para garantir vaga na semifinal da Copinha. Como de costume, a final ocorre no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe o tempo real do jogo Botafogo x Batatais, válida pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. A partida será nesta quarta-feira (18), às 19h30