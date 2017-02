Poupando titulares, Botafogo busca primeira vitória no Carioca diante do Macaé

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, a ser realizada no Estádio Nilton Santos

Dos quatro times grandes do Campeonato Carioca, o Botafogo é o único sem vitórias até o momento. O Alvinegro vai correr atrás do prejuízo diante do Macaé às 19h30 deste sábado (04), no Estádio Nilton Santos. No entanto, o único titular da equipe comandada por Jair Ventura será o goleiro Gatito Fernández, poupar os jogadores foi uma decisão do técnico focando a partida de volta da Libertadores, diante do Colo-Colo, no Chile.

"Nós não podemos correr nenhum tipo de risco. Muitas vezes as pessoas não entendem porque preservamos, mas o Aírton, por exemplo, se machucou em um lance bobo contra o Colo Colo. Pode ser problema para a sequência do trabalho e é isso que pretendo evitar, pois temos uma decisão muito importante na quarta-feira", justificou Jair.

Na quarta posição do Grupo B, o Glorioso precisa da vitória para não complicar sua situação na Taça Guanabara. A fase do Macaé também não é das melhores, o clube ocupa a última colocação sem conquistar nenhum ponto. Faltando três rodadas para o fim do turno, a liderança é ocupada pelo Flamengo, seguido do Madureira, ambos com seis pontos.

No último treino antes da partida, Airton apareceu treinando normalmente, mas estava com cotovelo enfaixado resultante da pancada no jogo contra o Colo-Colo. O departamento médico confirmou que não houve fratura e a recuperação é mais rápida, a expectativa é que o atleta seja titular na próxima quarta-feira (08).

Para a partida no Carioca, a recomendação foi fechar o treino e armar os reservas de forma ensaiada. Uma novidade que pode animar a torcida alvinegra é a estreia de Guilherme, Joel disputa vaga para ser seu companheiro. Envolvido em polêmicas e barrado na lista de relacionados para a Libertadores, Sassá não foi escalado e a informação é que está em negociação com clube chinês. Após brilhante atuação do zagueiro Marcelo, Renan Fonseca perdeu seu espaço no time e joga entre os reservas, ao lado de Igor Rabello.

No Macaé também há sede de vitória, após perder pro Flamengo por 3 a 0 com gol contra de Aislan, é possível que André entre na vaga do zagueiro. O técnico é um velho conhecido alvinegro, René Simões teve uma saída turbulenta, mas afirmou que não guarda mágoas e até torce na Libertadores. Outro reencontro será de Milton Raphael, que salvou o time Norte Fluminense de uma goleada maior, além de Diérson, ambos da base.