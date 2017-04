Jair enaltece sua equipe e entrega de seus jogadores: "Orgulho de comandar um time desse"

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo conseguiu importante vitória sobre o Sport por 2 a 1 de virada, na noite desta quarta-feira (27), no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro começou a partida mal e cedeu um gol logo no início, mas conseguiu reverter o placar na segunda etapa.

Após a partida, Jair Ventura concedeu entrevista coletiva e aproveitou para exaltar seus jogadores, se mostrando satisfeito com o resultado. O técnico falou principalmente da entrega da equipe, que vem sendo um ponto alto após a maratona de jogos feitos pelo clube:

“Sentimento meu de orgulho de comandar um time desse de homens, de entrega, intensidade. Apesar de ser jovem na profissão, não lembro de uma virada um tempo inteiro com um jogador a menos, contra um time de Série A, forte como é o Sport. Não lembro. Sensação hoje de orgulho porque sei que tenho jogadores que vão no limite. Lógico que não está classificado, vamos lá. ”

Ainda na primeira etapa, a torcida alvinegra sofreu com mais uma expulsão do volante Bruno Silva, dificultando ainda mais o time, mas o treinador preferiu não comentar sobre, apenas garantiu uma conversa extracampo. A atenção foi em especial para o atacante Guilherme, que marcou os dois gols da vitória e vem entrando bem no time.

“Quando saiu o gol eu abracei o Roger ali, brincamos da situação do Guilherme, que quando jogou contra a gente entrou muito bem. Estava precisando de jogadores de velocidade, liguei para pessoas para perguntar, e quando ele chegou falaram que era o pior do mundo, reserva do reserva. Estava falando isso. Quero que ele saia daqui melhor do que chegou. Tinha um gol como profissional, agora tem mais, assistências. “

Ainda sobre o assunto atacante, o Jair não poderia deixar de falar sobre o artilheiro da temporada, Sassá. O atleta não é titular absoluto desde que voltou ao Alvinegro, sempre entra apenas no segundo tempo, mas para essa partida recebeu a oportunidade no time principal:

“A entrada do Guilherme com Sassá hoje é o que sempre falo na meritocracia. Jogadores que vêm entrando muito bem, então por que não dar uma chance para eles desde o início? Pimpão queria jogar, mas segurei para o segundo tempo"

Engana-se quem pensa que apenas quem faz gol brilha na partida. No dia do goleiro, nada mais justo que Gatito também ganhar mérito na partida, mais uma vez conseguiu defender um pênalti, cobrado por Diego Souza.

“Frio, né. O cara é um gelo, pegar o Diego Souza pela frente, cara vem com a paradinha ali ainda. Muito estudo, Diego bate muito bem, jogador que merece nosso respeito. Defender um pênalti de um jogador assim é algo a mais. Dei os parabéns para ele, vai guardar para sempre", comentou Jair.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 31 de maio, na Ilha do Retiro, em Recife. A vantagem para o segundo jogo não foi das maiores, no entanto, o treinador se mostrou agradado:

“Minha preleção hoje foi em cima da Pré-Libertadores. Ninguém pegou tantas equipes difíceis quanto a gente, isso nos deu uma bagagem, de saber jogar um mata-mata. Hoje fizemos isso. Fizemos vantagem mínima, mas jogamos bem fora de casa. Ficou em aberto, lógico que a vantagem é pequena, mas por tudo que aconteceu hoje é uma grande vantagem. “