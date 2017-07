Jair Ventura lamenta derrota em casa para Avaí: "Lutaram até o final, mas resultado não veio"

Foto: Vitor Silva/SSPres/Botafogo

Após grande vitória por 3 a 1 no clássico contra o Vasco, no último fim de semana, o Botafogo conheceu sua primeira derrota em casa. Diante do Avaí, o Fogão foi derrotado por 2 a 0, na noite de segunda (26), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A, no estádio Nilton Santos. O Alvinegro tinha possibilidade de entrar no G-6 com a vitória. Com 15 pontos somados, ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação.

O técnico Jair Ventura em entrevista lamentou derrota dentro de casa e falou sobre o desempenho da equipe, que apesar de superior ao adversário dentro da partida, não conseguiram os três pontos.

“É um resultado complicado, é sempre muito ruim. Você perde de 2 a 0 dentro de casa, mas se for os números do jogo vai ver 29 finalizações do Botafogo e 67% de posse de bola. Não posso reclamar dos meus atletas. Eles foram valentes, lutaram até o final, finalizaram bastante mas infelizmente não conseguimos o resultado. O adversário foi e efetivo em todos os momentos e mereceu a vitória.”

O treinador também falou do desgaste dos atletas durante a temporada pelo calendário apertado, da perda do meia Montillo com mais uma lesão, no início da partida e da mudança de sistema tático diante dos catarinenses.

“Eu não fico preso a um único sistema, a equipe tem diversas maneiras de jogar. Eu perdi o Montillo com cinco minutos de partida. Assim que tomei o gol perdi um atleta. Apesar da derrota, as minhas decisões dentro da partida foram acertadas, porque nós criamos oportunidades e tivemos mais posse de bola. Então eu não acho que foi por causa do sistema que a equipe não venceu.

O time carioca agora se prepara para o próximo confronto fora de casa pela Copa do Brasil diante do Atlético-MG, na próxima quinta (29), no estádio Independência. No Brasileirão, enfrenta o líder Corinthians, no domingo (02), às 16h, pela 11ª rodada, na Arena Corinthians.