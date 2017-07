Cobrado por Jair, João Paulo comemora gol da vitória "Me cobro bastante"

João Paulo comemora o gol da vitória (Foto: Getty Imagens)

De baixo de chuva durante todo o primeiro tempo, o Botafogo derrotou o Nacional-URG em Montevidéu nesta quinta-feira (6) e leva a vantagem de 1 a 0 fora de casa para se classificar para as quartas de final da Taça Libertadores da América para o Rio de Janeiro.

Devido as últimas partidas, o treinador Jair Ventura vem cobrando João Paulo com o pedido de entrar mais na área para finalizar, O meia marcou o único gol do jogo, em ótima inversão de Rodrigo Pimpão. O herói da noite comentou sobre o “conselho” e também sua substituição por ter recebido cartão amarelo:

“A gente vai sentindo o juiz. Tomei o cartão muito cedo. Teve até uma falta e a torcida pressiona. Eu falei com o Jair que eles estavam de olho e ele optou pela troca para que a gente não corresse o risco de ficar com um a menos. Eu me cobro bastante. Tenho que concluir mais. O mais importante foi a vitória”.

O camisa 11 vem atuando no lugar de Camilo como armador do time, juntando-se com Bruno Silva e Rodrigo Lindoso no meio campo. Este, comentou a boa fase do time com a nova formação: “Essa formação com três volantes se mostrou muito consistente. O Gatito não fez nenhuma defesa difícil. Todos estão de parabéns pelo empenho. Poderíamos ter feito o segundo, mas pelo menos saímos com um bom resultado”, disse o volante botafoguense.

No primeiro tempo, os uruguaios erraram um gol incrível com Romero, que não conseguiu finalizar. Para defender a sobra da jogada, Gatito se chocou com o volante, mas realizou ótima defesa no chute de Garcia. No intervalo, o goleiro sentiu a dividida e saiu mancando para o vestiário: "Não sei como foi a pancada. Dividi com o jogador deles e depois senti um pouco de dor, foi quando eu vi que cortou. No segundo tempo eu nem senti por conta da anestesia", declarou o goleiro.

A jogada foi um dos raros lances em que o arqueiro ave-negro deve participação: “A gente assistiu o vídeo do time do Nacional. Sabíamos que eles usam muito a bola pelo alto. A equipe se comportou muito bem e eu não tive muito trabalho no gol", completou o paraguaio.

O jogo de volta acontece no dia 10 de agosto, ás 19h15 no estádio do Engenhão: “O segundo jogo vai ser difícil. O Nacional tem jogadores com experiência. Temos que continuar fazendo o que estamos acostumados. Quando tiver que atacar, sair para o jogo e quando for para sofrer, vamos nos fechar atrás. A equipe está trabalhando forte e vamos lutar para conseguir essa classificação”, finalizou Gatito Fernández.