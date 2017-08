Com cerca 14 mil ingressos adquiridos, venda física para Botafogo x Flamengo é iniciada

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

A diretoria do Botafogo confirmou, nessa semana, a quantidade de ingressos vendidos para a partida de ida contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. Apesar de toda a confusão envolvendo a questão dos estádios, o presidente Carlos Eduardo Pereira confirmou que a partida realmente será disputada na casa do Alvinegro.

Com preços populares e bastante acessíveis, os membros da diretoria do clube de General Severiano esperam ver a casa cheia. Com o valor dos ingressos variando entre R$ 10 (meia) e R$ 50, a promessa é de um estádio cheio e de torcedores apoiando a todo o tempo o Botafogo em uma importante partida.

Vale ressaltar que, até agora, a média de torcedores do Botafogo na Copa do Brasil é relativamente boa: 10.455 torcedores presentes contra o Sport, pelas oitavas de final, e 24.276 pessoas viram a última partida contra o Atlético-MG, válida pelas quartas de final, onde o Botafogo derrotou os mineiros por 3 a 0.

Mantendo, desse jeito, uma média de 17.365 torcedores por partida. Com esse número, o Glorioso é o nono clube no ranking do número médio de torcedores por partida nessa edição da Copa do Brasil (dados do GloboEsporte.com). A venda online, disponível pelo site do GuichêWeb, está aberta desde a última quinta-feira (10).

Pra quem é sócio-torcedor e adquiriu algum pacote exclusivo de todos os jogos na temporada, o check-in já está disponível desde a primeira terça do mês (1). Também com preços populares e bons planos de jogos, o SouBotafogo – nome do sistema de sócios do time de General Severiano – foi um dos que mais cresceram em 2017. A grande prova disso é que o Botafogo já passa da marca de 34 mil sócios-torcedores, um número bem maior daqueles apresentados nos últimos anos.

Até agora, com check-in e vendas online disponíveis, foram vendidos cerca de 14 mil ingressos para o confronto. Nessa segunda-feira (14), as vendas em pontos físicos se iniciarão. Eles estarão disponíveis em General Severiano, Caio Martins, Estádio Nilton Santos e na Loja Torcedor Carioca, no Rio Shopping. A venda será de segunda a quarta das 10h às 17h. No dia da partida, os ingressos estarão disponíveis para serem comprados até o início do segundo tempo.

Confira o preços dos ingressos para a partida:

Setor Norte: R$ 20,00

Setor Leste Inferior: R$ 40,00

Setor Leste Superior: R$ 40,00

Setor Oeste Inferior: R$ 50,00

Setor Oeste Superior: R$ 50,00

É importante ressaltar que esses são os preços por inteiro dos ingressos. Todos eles estão disponíveis para serem adquiridos em meia-entrada, caso a pessoa que o compre realmente tenha esse privilégio. Há algumas semanas, o Botafogo lançou uma campanha de fiscalização desse tipo de ingressos, justamente para evitar que eles fossem usados ilegalmente.