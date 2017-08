Jair Ventura celebra empate na Copa do Brasil: "Temos totais condições de vencer no Maracanã"

Técnico Jair Ventura na partida de hoje (Divulgação GettyImagens)

Botafogo e Flamengo empataram sem gols na noite desta quarta feira (17) no estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro.Foi a primeiro partida da semi finais da Copa do Brasil, jogo da volta acontece na próxima quarta feira (23) no Maracanã.



Em entrevista coletiva após a partida Jair Ventura comemorou empate sem gols, mas reclamou da qualidade do jogo. "Foi um jogo ruim, mas dentro de um empate, o melhor empate era empatar sem gols. Se fizer um gol no Maracanã ficamos mais vivos do que já estamos. Temos totais condições de vencer lá ou empatar com gols'", declarou o técnico do Glorioso.

Para Jair, o jogo foi bastante equilibrado e empate foi justo: "Nossa estratégia era marcar pressão, saída de bola, eles erraram algumas, tivemos algumas chances. Eles tiveram mais posse, mas sem objetividade, entre zagueiros e laterais. Eles respeitaram a gente bastante, esperavam a gente errar. Jogo equilibrado", afirmou.

Nesta semana, Jair Ventura se envolveu em polêmica sobre a vinda de técnico estrangeiros para o Brasil. O comandante falou sobre Reiandl Rueda na coletiva. "Falar que o cara mudou alguma coisa em um dia é brincadeira. Não teve trabalho, vai ter uma semana cheia, é excelente treinador", disse.

Por fim técnico do Botafogo declarou que não vai não comentar sobre o caso do zagueiro Emerson Santos que já esta fechado com o Palmeiras para 2018 "É uma questão interna. Quando tiver a possibilidade de passar para vocês eu passo, por enquanto é interna"

A próxima partida do Botafogo é pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (20) as 16h contra a Ponte Preta em Campinas. A reapresentação para a preparação para o confronto já nesta quinta-feira (17).